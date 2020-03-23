來自菲律賓！湖北襄陽驚現1例「無症狀感染者」...網憂：怎麼進來的

▲境外移入襄陽1例「無症狀感染者」（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎的疫情擴散速度在中國境內逐漸趨緩，新增個案大部分屬於境外移入，湖北省襄陽市今（23）日就宣布，自月初至22日，總共接納219個境外返襄人員，發現了1名來自菲律賓的無症狀感染者，目前已將對方隔離治療中。

綜合陸媒報導，襄陽市人民政府自3月1日至22日，總共接收219個境外返襄人員，包括泰國32人，英國30人，菲律賓17人，沙烏地阿拉伯16人，印尼14人，馬來西亞12人，越南12人，美國10人，寮國9人，日本7人，柬埔寨6人，新加坡6人，西班牙6人，義大利5人，澳洲4人，德國4人，阿拉伯聯合大公國4人，俄羅斯3人，法國3人，韓國3人，緬甸3人，紐西蘭3人，比利時、吉布地、加拿大、挪威、瑞士各1人；我國香港特別行政區4人、澳門特別行政區1人。

據悉，當局按要求均對上述人員實施了核酸檢測，僅發現了一名菲律賓人對核酸檢測呈弱陽性反應（無症狀感染者），目前已被送醫隔離治療中。

消息一出，網友紛紛留言大罵「早就說過，嚴防境外輸入，不能讓我們前期的努力前功盡棄」、「媽呀，湖北還沒通飛機高鐵，咋進來的啊。能不能公佈一下在國內哪個機場接收的，沿途乘坐什麼交通工具」、「入境的時候不知道嗎」、「怎麼進襄陽的？」、「現在必須封閉國境啊」、「心態徹底崩了」。

此外，還有人說，「覺得有必要禁止外籍人員入境了，中國的大門是給同胞打開的，但也不是避難所，什麼人都收，外籍特殊情況入境必須填寫原因，國內清零太不容易了，不要再讓疫情捲土重來了」。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～