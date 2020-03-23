環保署1人確診…立院啟動人數限制！即起委員會上限50人、首長只能帶1幕僚

▲立法院社福衛環委員會，備詢官員換梅花座位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

環保署23日證實有員工參加埃及團確診新冠肺炎，立法院衛環委員會緊急評估是否開會。為加強防疫，立法院上午召開防疫輿情會議，除了行政院各部會主管出席會議時，陪同幕僚以一人為原則外，秘書長林志嘉也裁示，即日起除了在群賢樓9樓大禮堂召開的財政委員會，人數上限80人，其餘委員會的人數請儘可能維持在50人以下。

環保署23日證實有員工參加埃及團確診新冠肺炎，今上午立院衛環委員會進行環保署「因應國內疫情相關作業報告」，一度有立委要求散會。疾管署到場說明，到個案職場評估後「風險低」，環署防疫措施也適當，經過快一小時討論，決議繼續開會。

立法院23日上午召開防疫輿情會議，防疫再升級。秘書長林志嘉裁示，除重申行政院各部會主管出席會議時，陪同幕僚以一人為原則外，即日起，本院各委員會召開會議時，「各會議室扣除委員及部會首長，除群賢樓9樓大禮堂人數上限為80人外，其餘會場人數請儘可能維持在50人以下。

另外，日前立法院長游錫堃已與院內一級主管進行視訊會議測試演練，並強調立法院是國家的最高立法機構不能停頓，考慮到未來疫情不知道何時結束下，一定要超前部署。林志嘉也說，未來立法院如果出現2個以上的立委確診，就會請游錫堃召集朝野協商，由協商決定是否停會或啟動線上會議，「這套系統會盡快準備好，當然是希望不要用到，但該準備的還是要準備」。

國民黨立委蔣萬安表示，立法院議事能否順利進行，涉及到國家體制的運作，一定要兼顧部會首長、立委、立院同仁及助理的健康安全，立院應該趕快制定SOP，一旦確診案例發生後，才能夠即時因應並做妥適的處置。另外，各部會也應掌握人員出國動向，做防疫措施並採取異地辦公，才能避免因出現確診案例而引起恐慌。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎再新增26例確診 最小不到5歲

►台灣新冠肺炎累計195人確診 2死亡、29人解隔離！



更多熱門新聞...



►口罩很多盡量買！陳時中：1400萬片口罩2.0已送到超商包裝中

►台防疫紅遍世界！ 陳時中受「日本NHK專訪」：樂於分享台灣經驗



►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

