快訊／群聚感染第5例！中研院曝光新1確診者「行動足跡」

記者柯沛辰／台北報導

中研院出現第5例確診個案（案186），為案168的30多歲同居女友。先前4例是老師（案160）赴美後返台參加會議，結果傳染給3名學生（案124、案168、案169），為院內群聚感染。中研院23日晚間向職員公布防疫資訊，揭露了其中一名確診個案12日以前的行動足跡。

中研院向職員公布防疫資訊，全文如下：



各位同仁：



今天有許多同仁關心本院確診同仁是否有到過體育館，經向防疫團隊查證，有一位確診同仁在3月12日下午會議之後，於6:30左右進入體育館，約晚上8:25離開，但無法確定使用那些設施。其他確診同仁3月12日後都沒有到過體育館，4位都未到活動中心用餐。



院內有專家認為「若該實驗室確診同仁當天被感染，幾小時之內，病毒未充分發展，未具有傳播力，請同仁不必過於擔心」。

今天上午詢問疾管署，可否提供本院確診同仁於3月12日後之行動軌跡，該署回應依規定無法提供。確診同仁需要休息及關懷，我們盡可能了解相關資訊，提供給院內同仁知悉，也請大家體諒確診同仁身體負擔及心理壓力。



由於目前（3/23）確診人數增加1位院外人士，雖為同一群聚感染，且直接接觸者已被隔離，但若同仁認為仍有風險，或身體不適，請主動向主管敍明理由，核准後居家辦公。

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另鑒於近期新增確診案例多為境外移入個案，且未來兩週為關鍵時期。故自3/24起，本院同仁若有同住親友在過去14天入境者，應居家辦公2週（自該名家人入境日起算），上述人員請遵守本院居家辦公工作規範。



此外，本院已於今日（3/23）設置防疫專線，由專業護理師提供防疫相關諮詢服務，服務電話02-27852717轉7328、7329，服務時間為上班日上午9時至下午5時，請同仁多予利用。