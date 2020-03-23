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擔心上演衛生紙爭奪戰　匈牙利街頭出現排隊買槍亂象

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▲義大利,米蘭,火車站,封鎖,封城,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲疫情最嚴峻的義大利在全國範圍內實行封城禁令，居民出入城市都要提供解釋理由的文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

各國因為疫情開始囤民生必需品，但匈牙利公民卻開始排隊買槍枝，因為擔心如果新冠肺炎的疫情蔓延，造成各種物資短缺的情況，會有人使用非法的手段用以掠奪，所以必須要擁槍自保。捷克武器製造商協會表示，近期槍枝銷售額增長兩位數，體現出槍枝的需求的確正在增加。

根據《路透社》報導，現年33歲的彼得（Peter Rostas）表示，自己曾在布達佩斯（Budapest）排隊購買不需要許可證的武器，這是一種預防措施，但不希望有機會可以使用到購買的槍，「如果未來人們為了搶奪衛生紙而爭吵，一旦商店缺貨，就會有搶劫的現象發生，但警方不可能可以應對每一個小偷。」

雖然東歐和整個歐洲大陸對槍枝都有一定程度的控管，以捷克和匈牙利為例，這2個國家都擁有約一千萬的人口數，擁有槍枝許可執證的公民也約為30萬人，但實際層面來看，部分輕武器不一定需要許可就可以擁有，才會湧現這次的購槍潮。

▲▼匈牙利,新冠肺炎,購槍潮。（圖／路透）

▲匈牙利爆發購槍潮。（圖／路透）

在布達佩斯擁有3家武器店的加博爾·瓦斯（Gabor Vass）表示，最近的銷量是平常的3到5倍，如果橡膠子彈武器的庫存足夠，銷量甚至可以達到15倍，雖然空氣手槍、橡膠子彈這類型的輕武器殺傷力無法和真正的槍枝比擬，但如果使用方法錯誤，還是會造成很大的危險性。

對於這個亂象匈牙利政府和警方尚未做出回應，截至22日為止，匈牙利累積有167例確診病例，以及7例死亡病例。

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