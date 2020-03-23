長濱國小愛心義賣所得　購買酒精防疫物資送醫療等14單位

▲ 長濱國小愛心義賣所得，用於購買酒精防疫物資送醫療等14單位。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情蔓延世界各國，為讓台東縣醫療院所、機關學校、社福機構等單位有更充裕之防疫物資，長濱國小特將義賣所得購買75%消毒酒精，於23日在台東縣立體育場將物資捐贈給縣府社會處、長濱鄉公所等14個所需單位使用。縣長饒慶鈴表示，學校的愛心防疫物資，以身教給了孩子最好的示範。防疫不分你我他，讓大家一起攜手對抗疫情。

縣府教育處表示，義賣活動是由台北市的安致勤資公益信託社會福利基金向苗栗雙連地區農民購買茂谷柑，交由長濱國小義賣，再將義賣所得購置75%防疫酒精，共計獲得100桶、總計2000公升的酒精，將悉數捐贈給台東縣轄區內受感染風險較高的單位及大型醫療院所，包括馬偕、東基、聖母等醫院，讓第一線的醫護夥伴獲得更充裕的防護。

▼ 總計2000公升的酒精，將分別贈予馬偕、縣府社會處、台東體中、成功商水、長濱鄉公所、創世基金會等14個醫療、社福、政府、學校單位 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

教育處指出，總計這次活動2000公升的酒精，將分別贈予馬偕、縣府社會處、台東體中、成功商水、長濱鄉公所、創世基金會等14個醫療、社福、政府、學校單位。縣長饒慶鈴特別對於長濱國小的愛心義舉及對醫護人員關懷給予讚賞與肯定，希望大家一起攜手對抗疫情，促進各界對於防疫消毒、社會公益議題的持續關注。

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