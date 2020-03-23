病毒危害不斷重演！70年前重安部落霍亂肆虐　64族人海邊集中火化

▲矗立在台東重安部落台東縣成功鎮第十公墓內的「都滅霍亂事件追悼紀念碑」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

就在「新冠病毒」肆虐全球的時刻，其實在70多年前，台東成功鎮重安部落也曾發生霍亂疫情，當時奪走64條性命，這事件可能早為世人遺忘，比照今日，其實病毒肆虐歷史不斷重演，這會不會是人類的浩刼，沒人敢下定論，但是重視全球環保及防疫意識，卻是全球人類所該追求的目標。

▲成功鎮第十公墓就在台11線上「都威橋旁。

台東縣成功鎮博愛里省道台11線重安部落「都威橋」旁，有一靠海邊的台東縣成功鎮第十公墓，區內旁靠公路旁有一座「都滅霍亂事件追悼紀念碑」，這是紀念民國35年當地發生霍亂傳染病，由於地處邊陲缺乏醫療資源，疫情一發不可收拾，導致64人死亡，為杜絕傳染病患遺體就直接在海邊焚燒的悲慘事件。

當時霍亂疫情的肇因據説是一名阿美族男子食用在海灘採集的海藻後生病，不久疾病蔓延全社區，經檢驗後得知為霍亂。

▲涼亭內有「都威霍亂纪念碑文」。

據成功鎮文史工作者王河盛表示，台灣剛光復不久，日本人已將醫護人員遣返回國，加上醫藥短缺，染病者在部落內雖然被隔離，但也只能接受簡單的治療真是束手無策，許多病人2、3天內接續死亡。為避免傳染，患病死亡的族人被立即送往溪流出海口集中在事先準備好的火堆中火化。

據說都未經醫師診斷死亡，火化後也未撿骨埋葬更沒有設立墓碑，沒有任何記載，因此造成許多無法查證的及確實人數。

王河盛說，這個部落的形成是在日治時期。在此之前原址很可能是阿美族、平埔族與漢民族混居的地方，其中的阿美族人原本在周邊零散生活著，最後全被日本人集中於 Tomiyac（重安部落)，並將此部落命名為都滅社。民國35年，都滅社發生霍亂與火災，傷亡慘重。最後政府平息禍端並將部落改名為「重安」，以慰部落亡靈與替存活的族人祈福。這部落漢字名稱也沿用至今。

91歲的王河盛曾擔任成功鎮公所秘書、戶籍課長，他說，鎮民林新玉的父親也在那場疫情中病逝，當時林新玉年僅3歲，直到她半百之後才逐漸明白事件真相，且發現許多族人和她有一樣的遭遇，因此決心查明當時有多少人死去及死者的姓名，讓後代舉辦追思儀式並建碑追悼紀念。

在王河盛的鍥而不捨的協助下，從陳舊散亂的日治時期與光復初期的戶政資料逐一核對，清查出可能名單，再請里長召集年長的當地人士協助辨別，接著由林新玉逐戶查訪探究，才大致確認64名死者的姓名資料。

「都滅霍亂事件追悼紀念碑」由台東縣政府會同成功鎮公所於民國95年7月建造設立，碑文概略記載了事件始末，得以供後人憑弔。

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