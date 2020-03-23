男客買超商烤地瓜…「每顆徒手捏」細菌秒擴散！　網頭皮發麻：我都帶皮吃

▲客人買烤地瓜一顆顆用手捏。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

不少人在超市買水果時，習慣伸手觸碰來挑選，造成裸賣蔬果上頭易沾附細菌，想不到現在竟然還有人連「烤地瓜」都要伸手捏一捏，很多顧客喜歡地瓜帶皮吃，無形中就把細菌、病毒全吃下肚。

一名超商店員在臉書社團「爆怨公社」表示，今天早上有位先生前來買烤地瓜，他站在機台前挑選了很久，接著竟然徒手捏地瓜，「一顆一顆的捏過去，那個手勢跟哈味姐的手勢有的拼」，彷彿自己正在大賣場買水果。

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原PO見到這一幕隨即大聲喝止，「先生旁邊有夾子，麻煩不要用手捏可以嗎？現在疫情這麼嚴重！」店裡其他客人也全用驚恐表情盯著那位先生，對方當下覺得有點丟臉，隨便夾了一顆地瓜匆匆到櫃檯結帳，「我就算被他客訴也無所謂，真的很白目。」

▲烤地瓜愛好者崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO最後也呼籲，非常時期千萬別用手觸摸食物，更何況是已經烤好的地瓜，「你都不知道你的地瓜到底被多少人摸過⋯⋯超噁心的」，平時店員忙著結帳、補貨，不可能隨時盯著地瓜看，請客人應該發揮自己的公德心，並加強衛生觀念。

網友表示，「遇過阿姨用手挑⋯ 還有直接手拿放在櫃檯，請問是要怎麼秤」、「看完不敢吃了」、「我地瓜都帶皮吃的，天啊」、「別說地瓜了，連賣場裸賣麵包也是有不少人用手去觸碰，只為了想知道燙不燙」、「還有豆漿店的饅頭也是一樣，上星期六在XX寺那邊的豆漿店，就看到有阿伯用手進去拿兩三個饅頭在那邊挑，然後放回去。」

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