長照中心護理人員確診　鄭文燦：桃市長照機構4月底前禁止探病

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，為讓防疫更安全，桃市長照機構4月底前禁止探視，改用視訊或電話探視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於桃市某家長照中心出現護理人員確診案例，衛生局等單位緊急安排53名長照住民、28名工作人員轉移安置處所與居家隔離，桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，該長照機構住民與工作人員共81人採檢都呈陰性，後續將進行14天隔離，為讓住宿型長照機構防疫更安全，市府嚴格要求護理之家等長照機構4月底前禁止探視，均改以視訊或電話探視。

鄭文燦指出，桃園市某長照機構護理人員確診，市府動員衛生、社會、環保、警察與消防人員從21日起連續2天進行住民、工作人員總計81人居家隔離作業，長照住民被安置2家護理之家居家隔離，將動員24名照顧人員以換手方式照顧，並要求業者完成居家隔離，81個人經採檢都呈陰性反應，後續將進行14天隔離，市府會密切觀察後續狀況。

▲桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議，感謝各單位全力配合防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，感謝各單位配合，其中消防人員非常辛苦擔任支援後送勤務，其中華勛分隊1名消防員一連支援3次已中暑累倒，可能是穿著隔離衣連續出勤，他特別提出嘉勉。

鄭文燦強調，為讓住宿型長照機構防疫期間更安全，市府嚴格執行護理之家、養護中心、住宿型長照機構在4月底前禁止探視，改以視訊或電話方式，特殊情形個案則另提申請；此外，長照機構工作人員進行TOCC旅遊接觸史調查，以減少風險；市府依照規畫將再做一次防疫演練，讓各單位參與一旦機構發生工作人員確診或住民、家屬確診等情況，該如何排除、隔離與後送，建立縝密的SOP作業。

另外，針對檢疫旅館設置部分，目前桃園市檢疫旅館有2家，房間有3000個，參加親友安心旅館則有35家，房間2000個，此部分應已充足，希望透過超前部署讓有需要民眾可以順利使用這些檢疫旅館，或者親友的安心旅館。

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