香港「關閉酒吧」防感染？港府：要為極端情況作準備

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港22日新增44例新冠肺炎確診病例，其中多人曾造訪蘭桂坊的酒吧，有專家建議港府關閉酒吧、電影院等娛樂場所，降低感染風險。對此，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，會徵詢專家意見，並與業者商討，「政府不希望見到疫情導致出現極端情況，但也要為極端情況作好準備，平衡逆境之中的社會運作。」

邱騰華23日在電台節目中指出，政府團隊每天都不斷討論及關注疫情發展，疫情之下，政府以應對疫情先行無可爭議，但也必須顧及企業生命力，受到疫情影響，全球經濟已經停擺，香港已推出多項支援企業的措施，包含300億元的「防疫抗疫基金」，只要疫情好轉，就會即時推出。

▼香港蘭桂坊受疫情影響，客流量大減。（圖／路透社）



對於是否關閉酒吧、餐廳、電影院等娛樂場所，邱騰華提到，需要與業者商討，政府不希望見到疫情導致出現極端情況，但也要為極端情況作好準備，平衡逆境之中的社會運作。

邱騰華還說，業者在疫情期間必須思考調整經營模式，例如電影院以隔位的方式售票、餐廳只做外賣等。

此外，香港政府專家、香港大學醫學院院長梁卓偉22日曾表示，確診數字的上升，與正常社交生活增加有關，未來幾天各方必須作出果斷決定，包含民眾必須自律，減少非必要外出，餐飲業者考慮暫停營業，甚至政府也可參考英國作法，下令關閉全城酒吧、餐廳、電影院、健身房等娛樂場所，但同時要確保基層「打工仔」的基本收入，「把社交的交叉感染風險降到最低，有機會逃過一劫。」