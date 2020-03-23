疫情擴大還有人違規外出狂歡　桃園3家夜店宣布停業14天

▲桃園市警局桃園分局22日晚間針對轄區夜店進行防疫查緝，員警在夜店前等候執勤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續升溫，境外移入個案與居家檢疫者趴趴走等問題，甚至有檢疫者擅離跑道夜店狂歡躲疫情，桃園市長鄭文燦23日防疫會議上要求市警局針對重點夜店加強查緝，請業者配合暫停營業，桃警22日晚進行查緝宣導，目前有3家大型夜店響應，決定即日起暫停營業14天。

▲桃園市警局中壢分局22日晚間針對轄區夜店進行防疫查緝，員警勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

配合中央流行疫情指揮中心防疫需求，警政署要求全國警方針對夜店、PUB等單位加強稽查，全力防堵疫情破口，桃園市警局局長陳國進指出，日前傳出有居家檢疫者偷跑至夜店狂歡，為避免娛樂場所成為防疫破口，22日晚間桃園、中壢等分局出動124名警力，配合市府經發局與衛生局人員針對轄區大型夜店查緝勸導，共同實施擴大臨檢防堵居家檢疫或隔離者擅自外出，並勸說業者暫停歇業，其中包括中壢知名夜店「MEET」為防疫情群聚擴散，主動配合防疫自主歇業14日。

▲桃園市警方22日晚間針對轄區夜店進行防疫查緝，中壢區知名夜店主動配合貼出暫停營業公告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警表示，值勤員警均穿戴口罩、手套等防護裝備，前往轄區KTV、酒店、夜店與網咖等場所實施臨檢勤務，利用「M-POLICE」小電腦查詢是否有居家隔離（檢疫）者趴趴走情事，避免成為防疫破口，經過查緝後未發現有違規者。



陳國進表示，防疫期間雖警力吃緊，為避免轄內娛樂場所成為群聚感染源頭，警方臨檢強度不會鬆懈，22日晚間聯合查緝行動雖未發現有違反防疫規定者，但將不定期配合衛生、經發與民政單位聯合查察，呼籲正接受居家隔離（檢疫）民眾，應確實遵守政府規定，不要擅自離開指定處所趴趴走以免遭到重罰，也請業者善盡責任，落實防疫與加強防疫措施，必要時應主動停止營業，以免成為「防疫破口」。

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