《路透》：東奧委員會秘密準備「延期替代方案」　預計3月底討論

▲新冠肺炎疫情全球擴散，2020年東京奧運是否能夠如期舉辦，成為數個月以來國際關注焦點。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

日本政府堅稱，將會如期在今年夏天舉行2020年東京奧運，不考慮延期。首相安倍晉三16日表示，將會竭盡所能促進奧運準時開幕，以證明「人類能夠擊敗病毒」。但據《路透社》獨家報導，東京奧運委員會正在秘密準備延期的替代方案與選項，預計3月底進行討論。

2名與東奧委員會關係密切，並且參與起草替代方案的消息人士向《路透社》表示，「我們被要求進行模擬，以防延期。」

其中一名消息人士表示，「我們正在制訂替代計畫，考慮到不同的延遲時間範圍，有計畫B、C、D」，模擬內容也包括不同延期計畫的預估成本。他說，縮減賽事規模、無觀眾的閉門比賽都被列為可能選項，委員會預計3月底討論上述方案。

另一名消息人士證實，東奧委員會的確討論了延期事項，有人預計推遲1年至2年，但也有人希望可以只延後1個月至45天。

國際奧林匹克委員會（IOC）擁有是否延期的最終決定權，但日本政府的意見也很重要。國際奧林匹克委員會、2020年東京奧運委員會與日本政府目前尚未對此回應。

《路透社》指出，安倍晉三期待奧運可以推動國內消費支出、觀光旅遊業蓬勃發展，但是風險包括高達120億美元的籌備費用，以及超過30億美元的國內贊助。他已把政治聲望與遺產（Legacy）押在舉辦奧運的賭注之上。

另外2名東奧委員會資深成員匿名也對此表達擔憂。其中一人是董事會成員，他認為應盡速決定是否延期，「他們越是逃避這個決定……需要做的準備工作就只會越來越多，這將導致取消費用飆高。」



►無視全球疫情失控！安倍：要用東奧證明「人類能戰勝病毒」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！