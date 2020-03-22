西班牙最糟情況還沒到！已近2.5萬確診逾1300死…6成病例在馬德里

▲西班牙已將近2萬5000人感染新冠肺炎，政府警告，最糟糕情況還沒有到來。（圖／路透社）

文／中央社馬德里21日綜合外電報導

西班牙通報武漢肺炎死亡病例超過1300人，另有近2萬5000人確診。政府誓言盡一切可能對抗疫情，並警告最糟糕情況還未到。衛生主管決定動用機器人以擴大自動化檢測。

衛生部發言人告訴媒體，未來數天2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例還會持續增加；沒人知道西班牙疫情何時才能觸頂轉折下滑。

發言人說，目前安置在加護病房的患者有7成是60歲以上的高齡者。然而，仍有約1到2%的住院患者年紀不到20歲。

根據通報，西班牙死亡病例從前一天的1002起增加32%來到1326起，疫情在歐洲國家中僅次於義大利，其中馬德里受創最重，占全國死亡病例總數的6成。

另外，全國確診病例從1萬9980起激增至2萬4926起。

衛生單位表示將加強檢測。政府今天宣布，已取得超過64萬套檢測裝備，未來很快會增加到100萬套，首批檢測材料今天將發送各單位。

政府並設法取得4座機器人，讓檢測數量可以從目前的每天1萬5000到2萬件，大大提升至每天8萬人次；而機器人有助於自動化檢測。

西班牙左翼政府在一週前就宣布為期15天的國家緊急狀態，人民除非必要，禁止外出走動。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天並未提到是否延長國家緊急狀態的期限，但他警告未來數週將會是一場硬仗。

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