人幣中間價破7.1　中國央行：兌美元匯率將在7左右波動

▲人民幣兌美元匯率也受到肺炎疫情影響。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受歐美新冠疫情大爆發影響，上週全球股匯震盪，人民幣兌美元匯率中間價累積跌幅1019個基點，但中國人民銀行（大陸央行）、國家外匯管理局今天表示，人民幣在全球貨幣中，表現仍相對穩健，預計未來兌美元匯率將在7附近繼續雙向波動。當前中國大陸外匯市場運行平穩，匯率預期穩定，不存在大幅貶值基礎。

截至3月20日，人民幣兌美元匯率中間價報7.1052，單日下調530個基點，當周累積下跌1019個基點，外界關注下周金融市場信心回穩。

▲大陸國務院新聞辦公室於2020年3月22日舉行新聞發布會，請中國人民銀行副行長陳雨露等官員，介紹應對國際疫情影響，維護金融市場穩定有關情況。（圖／取自國新辦網站）

對此，人行副行長陳雨露在22日的記者會上表示，受國際疫情的影響，國際外匯市場出現比較大波動，人民幣匯率雖然也有一些波動，但總體上來說，保持了在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣對美元的匯率未來預計還是在1:7附近上下波動、有貶有升，繼續雙向浮動。

他進一步說明，從長期來看，人民幣匯率的走勢取決於經濟基本面的穩定。隨著國內疫情防控形勢好轉，還有復產復業率持續提升，中國經濟長期轉好的基本面，對人民幣匯率的穩定會形成有力的支撐，再加上外匯儲備充足穩定，為人民匯率維穩提供有力支撐。

對於3月10日到19日，美元指數快速拉升6.8%，外匯管理局副局長宣昌能認為，美元上漲是受流動性趨緊影響，是技術性上漲而非經濟基本面驅動。他說明，美元指數持續走強的同時，全球非美貨幣普遍往下，但人民幣兌美元匯率在全球貨幣表現相對穩健，儘管出現被動貶值，但貶值幅度小於歐元、英鎊和新興市場貨幣，不存在大幅貶值的基礎，譬如2月21至3月20日，境內人民幣即期交易價貶值0.7％，同期新興市場貨幣指數下跌10％。

他提到，近期中國大陸跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡。其中 1到2月份，我國銀行結售匯順差206億美元，非銀行部門涉外收支順差187億美元；截至2月末，外匯儲備規模為3兆1067億美元，總體保持穩定。

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