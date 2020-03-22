養護機構「確診護理師」3/12發病　指揮中心：3/18有上班

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布16名新冠肺炎新增個案（案154-159），其中案156是20多歲女性，是養護機構護理師，在3/12日發病，3/18有上一天班，目前養護機構住民和工作人員已全部撤出，並隔離採檢。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，該名個案3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，於今日確診。針對本案，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

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療應變組長薛瑞元也說明，該名護理師是在一家養護機構服務，但是同一樓層有2間，都是同一個老闆，所以護理師也會支援隔壁機構，護理師之前就有就醫，也有回去工作，所以現在兩個機構全部匡列採檢，指揮中心不會掉以輕心。

另外，因養護機構爆出確診個案，昨日指揮官陳時中和薛瑞元也半夜趕到現場。指揮官陳時中說，拜託衛福部桃園醫院和長庚兩家醫院從院外調醫護和檢驗師回來協助安置住民，有信心在可控制範圍，現階段就是機構內的問題先解決，因為裡面都是年紀比較大的住民，容易受到病毒傷害，雖然目前都陰性，但不敢大意，一樣全面清空消毒和隔離。

陳時中也補充表示，養護機構發生感染會比較難處理，因為很多都是兩人一室或四人一室，但現在全部移出來採用一人一室，也已經請兩家調護理人員和照服員回來協助照顧，有症狀會立刻採檢，沒症狀14天期滿後，會再慢慢移回去。