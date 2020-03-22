台灣新冠肺炎累計169例！　還有6名確診者「感染源未明」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布16例新確診個案，累計169例。而目前還有6例感染源未釐清，包括案24、27、34、100、134、156，但案24、27和34已經過了潛伏期，其中案27已於3/21日死亡。

案24是北部60多歲女性，近2年無出國史， 1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22至1/29四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院。

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案27是北部家庭群聚的80多歲男性，2/6出現咳嗽、流鼻水等症狀，2/9因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，2/16出現呼吸急促情形轉至加護病房，2/20由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於2/21通報採檢送驗，於2/23確診，3/21死亡。

案34是北部50多歲女性有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2/14因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，2/21起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，2/26診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，2/28確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

案100是南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續已經確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩3/21表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

案134則為中部30多歲女性，3/17出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診。周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，也發現有部份對象從外國回來，指揮中心已積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

而案156為今日新增的本土確診個案，是一名養護機構護理師，3/12自覺有發燒未就醫，於3/16就醫後返家，3/20再度就醫後採檢，於今（22）日確診，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

