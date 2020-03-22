陸外送員登《時代》封面　受訪坦言：一咳嗽就聯想到生病

▲外賣小哥高治曉。（圖／翻攝看看新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

美國《時代週刊》雜誌最新一期內容聚焦全球抗疫臉孔，其中，來自中國大陸的「外賣小哥」高治曉是唯一的華人臉孔。他受訪時坦言，自己每天都會感到徬徨和擔心，「一個咳嗽或有點頭暈，就會聯想到是不是生病，因為每天接觸和服務那麼多人。但我知道，我是在幫助更多的人，這是讓我感到最開心的。」

《時代週刊》這期主題為「When The World Stops」（當世界靜止之時），然而，儘管疫情衝擊全球，許多人的日常生活被迫中止，但仍有一群人沒有停歇，堅守在工作崗位上，讓停止的世界仍維持運作。高治曉便是《時代週刊》的「抗疫眾生相」之一。

▲外送員高治曉登上《時代》封面。（圖／翻攝微博老闆聯播）

高治曉登上週刊封面的消息曝光後，也在大陸網路迅速擴散，甚至有陸媒找到他本人。高治曉向《看看新聞》表示，疫情爆發的階段，自己每天來往送餐確實擔心受怕，不過，在瞭解大量防疫知識後，已懂得如何做好防，護減少感染風險。

對於疫情期間的工作量，高治曉說，自己每天基本都是40到50單，好的時候有70單左右，每天基本要騎行100多公里，取餐的過程中，經過商戶都需要消毒、做記錄、量體溫。「在自己有一份收入的同時，還能服務更多有需要的人，這是一件非常有意義的事。」

事實上，像高治曉一樣的外送員，在這次疫情封城期間，都是居家隔離民眾與外界唯一的聯繫。大陸國新辦先前的記者會上，還找來武漢一名外送員吳輝，他在記者會上表示，「慢慢發現，我們騎手們的工作被賦予新的含義，我們成了維繫城市正常運轉的『擺渡人』。我相信，只要我們都在，武漢就不會孤獨！」