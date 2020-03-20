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「救救台灣留學生！」國民黨籲蔡英文：適度開放家長寄口罩、防疫物資

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▲▼國民黨召開「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會。（圖／國民黨提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情一路從亞洲蔓延到歐美地區，引爆海外國人返台潮，讓指揮中心17日表示，因為搭飛機不見得安全，所以盼留學生盡可能留在當地。對此，國民黨20日呼籲，蔡政府應全力協助留在異鄉的台灣留學生，適度開放家長可以寄送口罩等防疫物資給在國外的留學子女。

中國國民黨副秘書長柯志恩、文傳會主委王育敏、台北市議員王鴻薇20日共同召開「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會。

根據教育部最新統計，總共約有7.1萬台灣留學生在國外就讀，目前疫情較險峻的美國約有2.3萬位留學生，歐洲地區也總計約有9,957位，亞太地區的日本約有9,524位、韓國約有2,162位。國民黨表示，由於中央流行疫情指揮中心「留學生盡可能留在當地」的呼籲，讓國內家長們憂心忡忡，國外留學生們人心惶惶，蔡政府先求國內自保的原則雖然顧了大局，但不應放任台灣留學生在異鄉孤立無助，獨自面對疫情的危機。

柯志恩強調，我駐外單位設有教育文化組，由教育部派員進駐，皆有留學生的基本資料，希望能儘快主動聯繫當地留學生，確保他們的健康安全，並開放專缐，讓留學生遇到困難或問題時可以即時向駐外單位提出協助的請求，此舉不但可以適時解決留學生的問題，也可以讓在國內的家長安心、放心。

一位目前有在國外留學子女的家長透過錄音方式表達憂慮，她表示，小孩正在國外就學，處於疫情嚴重的國家，當地買不到防疫口罩，想寄送口罩給小孩，但礙於法令「禁止寄送醫療口罩出國」的規定，不知道該如何是好？她曾電詢經濟部國貿局、防疫指揮中心等單位，得到的答案都是醫療型口罩一律禁止郵寄到國外，一旦被發現，即沒收、罰款，只能郵寄布口罩出國，讓她求助無門。

該家長希望政府重視國外就學的孩子們，能專案處理，開啟方便之門，讓家長將醫療型口罩郵寄給國外就學的孩子們，讓他們能做好防護措施，以保人身平安。這是作為父母的心聲，期待有好的處理方式。

王育敏強調，如今新冠肺炎疫情全球大流行，許多家長們相當擔憂在外留學子女的處境，希望政府能聆聽家長們的心聲與憂心，做好相關配套措施，兼顧台灣留學生的當地照護與國內疫情的控制。

國民黨也提出4項政策建議，第一，駐外使館儘速與當地留學生取得聯繫，並提供專線，協助留學生生活上的困難或問題；第二，中央流行疫情指揮中心調度口罩等防疫物資寄送各地駐外使館，由駐外使館配送給當地台灣留學生；第三，適度開放家長可以郵寄醫療型口罩等防疫物資給在國外的留學子女；第四，為了因應留學生或交換生可能大量返國，當前防疫旅館恐不敷使用的問題，政府應即早準備，可以租稅減免等政策優惠方式，備妥所需的防疫隔離空間。

王鴻薇強調，政府的責任是照護每位國人的健康與安全，不應放棄這些在台灣土生土長、在國外念書的孩子們，若台灣留學生或交換生有急需返國的需求與必要，政府應該提供適當的協助，並做好完善的配套措施以及隔離準備，大家一起努力渡過這次疫情的危機。

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