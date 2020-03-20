江啟臣上任黨主席首度提案！公民權下修18歲順利付委

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣接任國民黨主席後，在立法院的第一項修法提案就是公民權下修至18歲。立法院20日召開院會，由江啟臣領銜提案的《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案已順利走完一讀程序，確定將交付內政委員會審查。

江啟臣當選國民黨主席後，8日便與國民黨30多名立委一起到台中大甲鎮瀾宮參拜，會後受訪時被問到是否支持投票權下修到18歲，江啟臣表示，他在當選前已提案選舉權下修至18歲，以及被選舉權下修至20歲，他認為網路世代很多年輕朋友的意見想要表達，若能在體制內反應，將有助於台灣民主的深化、優化。

現行《公職人員選罷法》規定，中華民國國民年滿20歲，除受監護宣告尚 未撤銷者外，有選舉權；選舉人年滿23歲，得於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人 。對此，江啟臣等19位國民黨立委提出修法，將被選舉年齡從23歲降為20歲，以落實青年參政，促進世代對話與合作，深化民主程度。

此外，根據現行《總統副總統選舉罷免法》，明定中華民國自由地區人民，年滿20歲，除受監護宣告尚未撤銷者外，有選舉權；中華民國自由地區人民，於選舉公告日年滿20歲者，得為總統、副總統候選人之連署人。對此，江啟臣等19位國民黨立委也提出修法，將選舉權與連署年齡降為18歲。

立法院17日程序委員會將江啟臣領銜提案的《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案排入院會議程，20日院會經宣讀後順利走完一讀程序，未來確定將交付內政委員會審查。

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