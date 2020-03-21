「要繼續玩！」60台人續留秘魯　張雅琴爆氣：把專機當計程車嗎

▲聽聞60台人續留秘魯，竟有人理由是「要繼續玩」，張雅琴在節目上氣炸。（圖／翻攝自1800年代晚報）

記者柯沛辰／綜合報導

國內新冠肺炎確診不斷增加，20日更一次暴增27例個案，創下單日新高，幾乎都是境外移入。如今滯留秘魯132名台人中，72人自費包機離境，仍有60人續留當地，甚至有些人不避諱地說「要繼續旅遊」，堅持走完遊樂行程，讓資深主播張雅琴氣得在節目上開砲。

張雅琴20日在「1800年代晚報」談及此事，氣憤批評「我真的忍不住要講，你有沒有搞錯啊？你要繼續留下來玩，那你是說要把行程都玩到飽之後，再打給外交部說『欸給我派個專機』，是這樣子嗎？我希望不要！」

張雅琴喊話，「你有本事留下來玩，你自己想辦法回來！這樣真的真的很糟糕耶！我要講一件事情是什麼？外交部的專機又不是計程車，又不是隨叫隨到，你是在哈囉嗎？你是在哈囉嗎？我們今天要看一下，到底那60人你是要玩啥？」

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

外交部發言人歐江安20日證實，滯留秘魯的132位國人中，已有72人搭包機抵達美國邁阿密，近日將轉機陸續返台。至於剩下60人將續留當地，其中有部分人士表達無提前離境需求，盼繼續在當地旅遊。

事實上，秘魯政府16日就已宣布進入緊急狀態15天，將全面暫停陸海空及河運等運輸措施，並實施宵禁，管制人車及飛行器通行。經我外交部多方協調努力下，才得以安排滯留國人順利離境。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。