　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「要繼續玩！」60台人續留秘魯　張雅琴爆氣：把專機當計程車嗎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「要繼續玩！」60台人續留秘魯　張雅琴爆氣：把專機當計程車嗎。（圖／翻攝自年代新聞）

▲聽聞60台人續留秘魯，竟有人理由是「要繼續玩」，張雅琴在節目上氣炸。（圖／翻攝自1800年代晚報）

記者柯沛辰／綜合報導

國內新冠肺炎確診不斷增加，20日更一次暴增27例個案，創下單日新高，幾乎都是境外移入。如今滯留秘魯132名台人中，72人自費包機離境，仍有60人續留當地，甚至有些人不避諱地說「要繼續旅遊」，堅持走完遊樂行程，讓資深主播張雅琴氣得在節目上開砲。

張雅琴20日在「1800年代晚報」談及此事，氣憤批評「我真的忍不住要講，你有沒有搞錯啊？你要繼續留下來玩，那你是說要把行程都玩到飽之後，再打給外交部說『欸給我派個專機』，是這樣子嗎？我希望不要！」

張雅琴喊話，「你有本事留下來玩，你自己想辦法回來！這樣真的真的很糟糕耶！我要講一件事情是什麼？外交部的專機又不是計程車，又不是隨叫隨到，你是在哈囉嗎？你是在哈囉嗎？我們今天要看一下，到底那60人你是要玩啥？」

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

外交部發言人歐江安20日證實，滯留秘魯的132位國人中，已有72人搭包機抵達美國邁阿密，近日將轉機陸續返台。至於剩下60人將續留當地，其中有部分人士表達無提前離境需求，盼繼續在當地旅遊。

事實上，秘魯政府16日就已宣布進入緊急狀態15天，將全面暫停陸海空及河運等運輸措施，並實施宵禁，管制人車及飛行器通行。經我外交部多方協調努力下，才得以安排滯留國人順利離境。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空　他一看氣炸
醫曝病毒入侵身體…全毀在「一個動作」　她12分鐘狂摸83次
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「要繼續玩！」60台人續留秘魯　張雅琴爆氣：把專機當計程車嗎

日本擬《跨太平洋貿易協定》納入台灣　經濟部火速回應了！

「張益贍是錯的」　摩鐵達人童仲彥：我都先上床才做保母

南庄前鄉長涉買票遭解職　妻子「代夫出征」補選獲勝！

陸媒嗆陳建仁胡說造謠　總統府親上火線反擊了

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

「老是叫我運動…」鄭文燦跳橡皮繩、踩椰殼高蹺樣樣來

吳斯懷稱共機是「無害通過」非挑釁　國民黨打臉：共軍該收斂

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

超爆笑！路人「卡通配角」認臉挑戰 　他誤認小丸子爺=一拳超人笑翻網

美國確診破萬！加州發布禁足令　川普酸陸隱瞞：世界付巨大代價

「要繼續玩！」60台人續留秘魯　張雅琴爆氣：把專機當計程車嗎

日本擬《跨太平洋貿易協定》納入台灣　經濟部火速回應了！

「張益贍是錯的」　摩鐵達人童仲彥：我都先上床才做保母

南庄前鄉長涉買票遭解職　妻子「代夫出征」補選獲勝！

陸媒嗆陳建仁胡說造謠　總統府親上火線反擊了

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

「老是叫我運動…」鄭文燦跳橡皮繩、踩椰殼高蹺樣樣來

吳斯懷稱共機是「無害通過」非挑釁　國民黨打臉：共軍該收斂

新冠肺炎疫情太可怕！女子想延期訂婚宴…餐廳回：已經備料了

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

才拍影片示範「老人宅在家」防疫！　「前州長」阿諾騎單車上街趴趴走⋯網友全傻眼

新型冠狀病毒源頭出爐！美最新研究：來自自然界

周杰倫和林俊傑眼睛比眼睛大小…居然有勝負　網：把李榮浩擺哪裡

趁亂囤2萬9000片口罩！7人囤貨全被查扣…下場慘了

歐陽靖曝「日本人1習慣」能抑制疫情　目睹過程傻了：不可思議！

金泰希5年沒作品…依然「躺著賺了50億」！　與Rain總財產曝光驚呆網

繼美國泳協後　美國田協也盼奧委會提議東京奧運延期1年

潮流插畫家揭露「2020網美必備的5樣東西」　湊滿二個就能在IG炫照

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

政治熱門新聞

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

日媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續努力

60台人續留秘魯　張雅琴怒：專機當計程車

陸官媒嗆陳建仁造謠　總統府反擊

吳斯懷稱「共機繞台不算挑釁」　國民黨切割：個人立場

台灣社區感染？　林靜儀：鄰居同事99.9％跟你一樣

吳斯懷稱共機未挑釁　宅神傻眼神回

「張益贍是錯的」　童仲彥：我都先上床才做保母

謝國樑：希望吳斯懷盡早離開立法院

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

鄉長買票遭解職　妻子補選獲勝了

六都首例！台中都發局長主動居家檢疫

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

吳斯懷稱共機「無害通過」　國民黨：共軍該收斂

更多熱門

相關新聞

女星「隔離期間戴口罩」酸民找碴

女星「隔離期間戴口罩」酸民找碴

美國「饒舌大女孩」歌手麗珠（Lizzo）近來因為現身時戴著口罩，被網友批評在新冠肺炎疫情肆虐之際，因為物資短缺，而口罩應該是給染病的人使用。麗珠憤而在IG公開「喉嚨感染發炎照」，憤怒表示自己是真的生病了。

川普稱「中國病毒」　馬克盧法洛痛批

川普稱「中國病毒」　馬克盧法洛痛批

加拿大西北領地宣布：拒絕所有外地人進入

加拿大西北領地宣布：拒絕所有外地人進入

鄉長買票遭解職　妻子補選獲勝了

鄉長買票遭解職　妻子補選獲勝了

陸官媒嗆陳建仁造謠　總統府反擊

陸官媒嗆陳建仁造謠　總統府反擊

關鍵字：

祕魯張雅琴新冠肺炎包機專機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

停課高中生幫忙端麵　莊人祥：下不為例

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

日媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續努力

60台人續留秘魯　張雅琴怒：專機當計程車

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

雷／《梨泰院》朴敘俊、金多美狂親40秒

醫曝病毒入侵…全毀在「一個動作」！她12分鐘狂摸83次

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

大媽自備手推車「爆扛4箱衛生紙」搬空貨架

陸官媒嗆陳建仁造謠　總統府反擊

更多

最夯影音

更多
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》
「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面