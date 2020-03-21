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摩鐵外拍泡泡浴！14歲Coser果汁入肚…醒來在地下街　攝影師丟4千元想息事

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲14歲少女安安（化名）與攝影師相約摩鐵外拍，怎料卻慘遭下藥性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

陳姓攝影師因Cosplay外拍活動認識14歲國中女Coser安安（化名），一日他竟趁與安安相約摩鐵拍攝時，下藥在果汁中騙女生喝下，接著再性侵對方。完事後，還丟了4000元給女生說，「那就先這樣」，安安因當下身體感到非常不適，遂在友人陪同下趕緊前去醫院驗傷、報警。新北地院一審依藥劑強制性交罪判陳男8年6月；二審高院改判8年。可上訴。

陳男2017年12月在台北花博外拍活動認識14歲Coser安安，2人互相交換聯絡方式完，一日陳男透過臉書傳訊息，邀安安一起至摩鐵外拍。雙方談妥日期後，同年月16日陳男便開車載安安前去新北一汽車旅館，一進房，陳男就以要拍攝泡泡浴為由，叫安安先去洗澡，隨後趁女生不注意之際偷偷於柳橙汁內下藥，拍攝途中再指示她喝下。

泡泡浴結束，陳男拿毛巾幫安安擦腳，還親了她腳一下！接著在床上場景拍攝時，安安漸漸感到全身昏沉無力，只隱約感覺陳男用手摸她的臉說，「我愛妳，嫁給我好嗎」，安安表示，雖當下用已盡力全力拒絕，但還是怎麼也使不上力，對於後來發生的事更是完全沒印象，有意識時就發現自己身在地下街。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲14歲少女安安（化名）與攝影師相約摩鐵外拍，怎料卻慘遭下藥性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

安安表示，陳男在離開前拿了4000元給她，並說，「那就先這樣」，接著就載她至地下街與朋友會合。安安一見到朋友，立即向友人表示自己渾身疲倦，下體不舒服、下腹部也很痛，感覺像是被性侵，情急之下友人急陪同她前往警局報案，同時經醫院驗尿，檢方也在她體內發現第4級毒品成分，研判她確實遭人下藥性侵。

事後，安安傳訊息質問陳男，「為什麼要這樣對我」，陳男回應，「以後我只剩下妳了，我周圍不會再有其他女性了」、「我真的很想好好地愛妳一輩子」、「不用讓妳接大尺（度）了」、「和我交往好嗎」。

新北地院審理時，陳男坦承有與安安發生關係，但辯稱不知對方未滿16歲，過程中是兩情相悅。安安反駁稱，自己剛開始認識陳男時就有表明自己年紀，陳男還有參加過她校慶，不可能不知她年紀。法官審結，一審依藥劑強制性交罪判陳男8年6月；二審高院改判8年。全案仍可上訴。

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