警抓「推筒子」賭場扣27萬元　賭客要錢不要命！通通沒戴口罩

記者張君豪／台北報導

近來台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，部分民眾居然無視肺炎疫情升溫的風險，深夜聚眾在北市文山區福興路95巷內山區旁的民宅豪賭麻將筒子，但由於人數過多加上聚賭噪音擾民，警方獲報後21日凌晨2點持搜索票在北市刑大特勤中隊幹員協助下破門攻堅，順利逮捕23名賭客、賭場業者，並查扣27萬餘元賭資。

▲疫情升溫但仍有賭客不怕罹病近距離狂賭麻將筒子遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疫情升溫但仍有賭客不怕罹病近距離狂賭麻將筒子遭警方查獲大批賭資。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示：專案小組成員接獲線報後，多日落實跟監埋伏，掌握賭場位於景美運動公園旁的僻靜福興路巷弄內，警方釐清這個賭場地點及營業時間後，21日凌晨2時警方持台北地方法院核發之搜索票，在刑警大隊特勤中隊警力協助下，於本市文山區福興路95巷民宅內，深夜攻堅一舉破獲麻將牌筒子職業大型賭場。

▲疫情升溫但仍有賭客不怕罹病近距離狂賭麻將筒子遭警方查獲，賭場周遭密布監視器。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場逮捕繆姓負責人、陳姓車工、翁姓把風等3人，以及賭客20人，查扣抽頭金新臺幣3萬元、賭資27萬7,526元，麻將牌筒子1副及骰子、通訊手機2支、監視器鏡頭5支、監視器主機2部及螢幕2台及紅外線感應器1組賭資贓證物。

警方訊後把賭場業者繆姓犯嫌等3人，依違反刑法賭博罪嫌移送北檢偵辦，另外20名賭客，則依違反社會秩序維護法各裁處9,000元。警方表示：雖然目前全台警力都投入新冠肺炎防疫工作，但對於歹徒趁警方忙碌之際、兼營賭場或其他不法活動仍會密切監控，加上經營賭場勢必造成大量賭客聚集、警方跟監過程發現賭客都未戴口罩，進出賭場也沒有量體溫消毒，相當容易形成防疫破口。

文山二警分局長范織坤長呼籲，警方防疫期間執法沒有空窗期，若歹徒意圖藉此機會從事不法請部要心存僥倖，多人群聚密閉空間聚賭，有高度感染風險影響健康，希望民眾從事正當合法的戶外活動。

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