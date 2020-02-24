老闆娘遭刺20刀陳屍店中！「神秘血指紋」塵封19年　警追訴期滿前破懸案

圖、文／鏡週刊

23年前，台北市文山區1家電腦維修行的老闆娘，遭歹徒狠刺20多刀，慘死店中，警方雖採到1枚清晰的血指紋，卻抓不到凶手。直到19年後，刑事局在追訴期屆滿前，比對最新的指紋庫，才終於順利逮到凶手。

當年第一時間趕赴現場的退休刑警高仁和表示，當時命案現場一片混亂，到處都有被人翻動的痕跡，店裡原本放有8萬元現金，也已不翼而飛，檢警初步研判，應是一起強盜殺人案。

鑑識人員在店內的塑膠袋上，採到一枚疑似凶手左手食指的完整指紋，另在抽屜和桌面也採到3枚不完整的指紋，但沒有目擊者指證，當時監視器又不像現在普及，警方耗費半年時間調查可疑對象、比對指紋，仍毫無所獲，只能將相關證據暫時封存，等待找到進一步線索再繼續偵辦，但這一等就是19年。

在命案即將屆滿20年追訴期的前一年、2015年，刑事局重建指紋辨識系統，比對出曾在2006年犯下持有毒品案的饒姓男子涉有重嫌，為求慎重，刑事局還進行現場血跡的DNA鑑定，確認血指紋為饒男所有，於是將相關資料交付台北市警局文山二分局，重新偵辦這起冷案，順利替死者申冤。



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