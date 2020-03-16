防疫出奇招！澳洲賭場「梅花座」錯開賭客減少接觸

▲澳洲賭場想出新招，以梅花座的形式，減少賭客間的接觸。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

澳洲兩大博弈業巨擘今天表示，將關閉半數吃角子老虎機，以梅花座的方式，迫使賭客減少社交接觸，減緩疫情傳播。同時，對博弈業未來收益的擔憂，導致賭場業者股價下跌。

澳洲當局為遏止新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情傳播，限制公共集會，大規模取消娛樂活動及體育賽事。兩大博弈公司的舉措顯示，這個旅遊附屬產業持續營運所要面臨的壓力。

富有亞洲客因新冠肺炎相關旅遊管制措施而無法前來豪賭，讓鎖定這群VIP客戶的博弈業陷入困境，而關閉半數機台又會對國內顧客人數帶來衝擊。

總部位於墨爾本的皇冠度假集團（Crown Resorts）及雪梨的星際娛樂集團（Star Entertainment）表示，他們會讓賭客分開，以「梅花座」的方式，關閉兩人之間的機台，並限制每張賭桌的人數。

這兩家企業獲當局許可經營共4000多台機器，多數位於雪梨及墨爾本。

皇冠也表示，會管制私人會議及餐廳空間的人數至450人。而星際娛樂則說，會限制人數在500人以內。澳洲政府建議，從今天起如非必要，不要舉行超過500人的集會。

皇冠表示，「避免社交接觸政策」獲得維多利亞州首席衛生官員批准，星際娛樂則表示，這些措施符合聯邦政府的政策。

皇冠股價下跌11%，達到9年新低。星際娛樂則重挫24%，創下史上最低紀錄。澳洲大盤跌幅來到9.7%，寫下1987年以來最大單日跌幅。

澳洲目前有375起確診病例，6人喪命。