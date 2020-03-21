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雲林增1新冠肺炎確診　曾到西班牙旅遊！已進隔離病房

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▲雲林縣再增一例境外移入確診病例，累計全縣有3例確診，該民眾9日返國即自主健康管理，雖有上班，但未與其他同仁密切接觸，目前其密切接觸者共6名，初篩都是陰性。（圖／翻攝自傳染病統計資料查詢系統）

▲雲林縣再增一例境外移入確診病例，累計全縣有3例確診，該民眾9日返國即自主健康管理，雖有上班，但未與其他同仁密切接觸，目前其密切接觸者共6名，初篩都是陰性。（圖／翻攝自傳染病統計資料查詢系統）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心20日公布新增確診個案，其中「案131」為40多歲女性，為雲林縣民，於2月26日至3月8日參加旅遊團至西班牙及葡萄牙旅遊，9日返國入境即返家自主健康管理，16日因喉嚨痛就醫進行採檢即收治負壓隔離病房治療，20日確診其病情穩定。目前其密切接觸者初篩都是陰性。

雲林縣再增一例境外移入確診病例，累計全縣有3例確診，雲林縣衛生局長曾春美指出，第3例是2月底跟團到葡萄牙、西班牙旅遊，3月9日經杜拜轉機回國，14日出現喉嚨痛症狀、16日就醫告知旅遊史醫院採檢、通報，20日中央疫情指揮中心公布確診。針對第3例同事及家人等親密接觸者都已進行居家檢疫、居家隔離。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善表示，該民眾9日返國即自主健康管理，返國後雖有上班，但公司安排該員隔離空間獨自作業，未與其他同仁密切接觸，目前其密切接觸者共6名，初篩都是陰性，縣府也會嚴密監控。張麗善說，請民眾做好個人防疫工作，不要過度驚慌，縣府也會嚴密監控。

張麗善強調，縣內3個案都在醫院負壓隔離病房治療中，恢復狀況良好，提醒民眾落實平日防疫工作，勤洗手、避免進入人多的公共場所等。同時呼籲民眾不要任意轉傳未經求證訊息，以免影響防疫工作，造成恐慌。

張麗善提到，雲林縣政府已經完成分區分流辦公準備，臨時辦公室也已布署完成，不會受到疫情影響，也請民眾務必做好勤洗手，避免出入人潮密集密閉空間，適時適地戴口罩，不必過度恐慌。

沈姓民眾表示，感覺一直在亡羊補牢，民眾沈浸在不安之中，醫護也壓力沉重不堪，希望政府不要再亡羊補牢了，應該限制非公務出國，不然一直帶病毒入境，醫療體系早晚崩盤。

▲雲林縣再增一例境外移入確診病例，累計全縣有3例確診，該民眾9日返國即自主健康管理，雖有上班，但未與其他同仁密切接觸，目前其密切接觸者共6名，初篩都是陰性。（圖／翻攝自傳染病統計資料查詢系統）

▲張麗善強調，縣內3個案都在醫院負壓隔離病房治療中，恢復狀況良好，提醒民眾落實平日防疫工作，勤洗手、避免進入人多的公共場所等。同時呼籲民眾不要任意轉傳未經求證訊息，以免影響防疫工作，造成恐慌。（圖／記者蔡佩旻攝）


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