新冠肺炎疫情衝擊宅經濟發威　網購保養品逆勢暴增6倍

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師表示，這次疫情給眾多產業反思，是否要增加本土供應鏈的比重，與增加本土消費者的比重，提高企業競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟活動，世界各國鎖國封城，股市狂跌，飯店旅遊業歇業，製造業也因斷原物料與運輸中斷而缺乏營收，台北國際美容化妝品展也因疫情取消，卻有保養品業者逆勢操作，網路自辦「線上美容展」，結果吸引更多民眾網購，宅經濟發威，民眾窩在家裏進行網路購物，保養品業績逆勢成長暴增6倍！

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師表示，集團旗下的Dr.藝群保養品公司在幾年前，全力發展深耕本土策略，整個供應鏈與銷售目標都聚焦於台灣本土，在此次疫情當中，不只沒有受到衝擊，還因為宅經濟發威，這個月的網購業績逆向成長6倍，有些消費者網購藝群保養品之後，還開心的把開箱文與開箱照片貼到臉書分享。連續多天，員工搬貨搬到手軟，一卡車一卡車的保養品陸續宅配，展現台灣企業堅強的生命力。

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王正坤醫師指出，此次新冠肺炎疫情瓦解全球供應鏈，很多企業都在等待復工、等待原料進口、恢復運輸與期待消費者購買。在世界各國鎖國的情況之下，藝群的目標客群是台灣本土民眾，反而不受影響。藝群集團歷經20多年的發展，市佔率節節升高，數量龐大的老客人宅在家裏，繼續網購藝群保養品，反而造成網路銷售大增。

王正坤醫師本身是管理學博士與皮膚科專科醫師，王正坤醫師本身是管理學博士與皮膚科專科醫師，專精於產業分析與競爭分析，藝群醫學美容集團旗下有7家診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師表示，在5年前，集團就對於保養品產業與醫學美容產業進行外部產業環境分析與內部公司資源分析，發現把企業的營運目標鎖定在台灣本土民眾是最好的發展方向，因此陸續於台北、台中、台南開設7家診所，Dr.藝群保養品聚焦在台灣本土銷售，於美妝通路寶雅POYA與康是美COSMED等600家門市銷售，並且發展網路購物與各種的O2O商業模式。此次疫情就是對於企業策略的期中考，結果是順利過關，再創佳績。他說此次疫情就是對於企業策略的期中考，結果他是順利過關，再創佳績。

王正坤醫師說，當景氣大好時，很多企業都能夠賺錢，但是經濟不景氣來臨時，唯有強者才能夠存活。這次疫情給眾多產業反思，是否要增加本土供應鏈的比重，與增加本土消費者的比重，當大部分的台灣企業都安然度過此次不景氣之後，台灣的競爭力必定能再次於國際舞台大放異彩。

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