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嘉縣府傳公僕出國土耳其　翁章梁：旅遊疫情變化太快　21日出國一律不准假

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▲嘉縣防疫再升級，成立｢嘉義縣政府關懷服務中心｣。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣防疫會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議員詹婉蓁、縣議員黃嫈珺臉書痛批，疫情期間嘉義縣政府員工前往土耳其旅遊。縣長翁章梁表示，該名同仁是在2月18日依規定程序提出申請，且3月14日土耳其仍是「非疫區國家」。在17日抵達土耳其時，得知土耳其已列入旅遊三級警告後，便主動提前在19日抵台，就立即由機場直接回到外縣市戶籍地家中進行居家檢疫。

▲嘉縣府公僕出遊土耳其。（圖／讀者提供）

▲嘉縣議員臉書質疑縣府公務員疫情期間出遊土耳其。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於嘉義縣政府2月24日明文規定所屬機關及學校人員暫緩出國，但縣議員詹婉蓁、縣議員黃嫈珺卻接獲陳情指出，嘉縣府所屬局處同仁依舊前往土耳其進行私人旅遊。


翁章梁指出，縣府在2月間已發函嘉義所屬機關及學校人員，2月24日起應暫緩出國，且依旅遊疫情建議「第三級警告」地區，一律禁止員工前往，「第二級警示」及「第一級注意」地區，應專案報准簽核才能前往，縣府出國同仁也都有符合相關規定。

▲嘉縣府公僕出遊土耳其。（圖／讀者提供）

▲縣議員黃嫈珺直指嘉縣府公僕出遊土耳其。（圖／讀者提供）


翁章梁進一步強調，由於疫情變化太快，因此從21日起要求局處首長，縣府員工出國一律不准假。這樣才能保護同仁，為疫情做嚴格的管控。


中央流行疫情指揮中心在20日表示，COVID-19(武漢肺炎)已達全球大流行，基於國人從事國際旅遊有可能感染風險，宣布從21日起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，國人應避免所有非必要的出國旅遊；從國外入境者，需進行14天居家檢疫。

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