耗油老貨車狂積戰利品！他最近笑了「終於有善報」　網秒懂：突然好幸福

▲衛生紙贈品堆高高。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

新冠肺炎魔爪加速蔓延，國內目前累積確診已達153例，讓民眾危機感大增，開始瘋搶囤貨民生用品。一名網友家有一台貨車，原本苦於花費龐大油錢的他，最近看到為數不少的「戰利品」瞬間豁然開朗，感動自嘲「終於有善報了！」

網友在爆怨公社發文提到，「X！我家耗油的貨車，今天終於讓我感覺有用處了！戰車加油不是假的！」由於他平時加油需求量相當大，也都能換贈品，所以家中累積的衛生紙，多到能排成一堵牆；他還透露，自己也換過好幾瓶洗衣精了。

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對比許多民眾赴大賣場瘋搶，雖然這台貨車長久以來讓他噴了不少錢，但總算能找到一點價值了。而大家也不禁笑回，「衛生紙送爽爽」、「瞬間覺得一切值得了」、「養兵千日總算有點回報」、「真的是很實用的贈品」。

▲汐止好市多人潮擠爆畫面。（圖／翻攝汐止集團）

po文釣出不少有類似境遇的網友，直呼「我爸開挖土機的，挖土機加柴油，所以我們家也很少買過衛生紙，有時候還多到家裡沒地方放，送給親戚」、「35噸拖車...每個月的油錢也讓我家好幾年沒買過衛生紙」、「我家也有17噸，這時候不用搶衛生紙突然覺得很幸福」。

值得一提的是，經濟部長沈榮津繼昨天幽默表示，「存量足夠七卡臣300年」，向國人掛保證衛生紙供應無虞、不用搶購，今（21）日特別找國內5大衛生紙、泡麵製造商喝咖啡，除了表達兩個感謝外，同時也承諾將會連續2周，24小時全天候生產。