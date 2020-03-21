台灣1日再添18例！「一半落在20多歲」...足跡全曝光　5人國外玩返台確診

▲本日新增18例關係圖，點圖放大。（圖／楊殿宏製）

記者周亭瑋／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布，確診案例新增18名，目前來到153例，皆為境外移入，年齡20多歲至70多歲，而20多歲就佔了10人。入境日介於3月8日至19日，發病日則落在3月6日至19日。另外，個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼、荷蘭等國活動史。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增18例個案的身分與關係。其中有6例從英國返台、為最大宗，有5個案為出國旅遊後返台確診。

請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

台灣3月21日新增18例感染時間線：

案例153：20多歲 女性

2019年12月30日赴法國留學，今年3月14日返台，居家檢疫期間於18日出現發燒，19日通報採檢，於今日確診。

案例152：20多歲 女性

2019年7月20日赴英國留學，15日出現喉嚨痛症狀，今年3月17日返台，19日通報後採檢，今日確診。

案例151：30多歲 男性

3月10日至14日到荷蘭出差，不過該案3月8日就出現咳嗽、胸悶、發熱、喉嚨癢等症狀，19日自行就醫後採檢，今日確診。

案例150：20多歲 男性 案133家人

1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診。案150雖為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

案149：70多歲 男性

3月9日至14日跟團赴英國旅遊，返台後15日出現喉嚨癢、發燒等症狀，19日自行就醫後採檢，今日確診。

案148：20多歲 女性

1月24日至3月16日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報於今日確診。

案147：20多歲 印尼籍女性

3月14、15返回印尼老家參加婚禮，返台後17日出現咳嗽、腹瀉、頭痛等症狀，自行就醫後採檢，今日確診。

案146：50多歲 男性

3月9日至18日到南非出差，18日出現發燒症狀，自行就醫後採檢，今日確診。

案145：20多歲 女性

3月5日至19日到美國自助旅行，16日出現咳嗽、有痰等症狀，返國機場採檢後，今日確診。

案143、144：50多歲男性、30多歲女性 曾與案77赴美探親

為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

案142：30多歲 女性

2019年2月6日赴英國，在當地教會服務，今年3月13日出現咳嗽、有痰症狀，3月19日返台，入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

案141：20多歲 女性

2019年9月14日赴英國留學，今年3月17日出現流鼻水、咳嗽、頭痛、有痰等症狀，3月19日返台，入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

案140：50多歲 女性 埃及旅遊團員

為埃及旅遊團團員，原列為接觸者，居家隔離期間於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。

案139：20多歲 女性

2019年4月26日赴英國留學，直到今年3月14日返台，17日出現喉嚨癢、咳嗽、發燒、肌肉痠痛等症狀，20日自行就醫後採檢，於今天確診。

案138：20多歲 男性

1月21日至3月16日到法國遊學，返國後3月18日出現咳嗽症狀，居家檢疫採檢後確診。

案137：20多歲 女性

3月5日至3月19日前往美國旅遊，14日出現喉嚨痛、發燒、噁心、頭暈等症狀，19日返國機場採檢後，於今日確診。

案136：30多歲 女性

2月27日至3月8日跟團前往土耳其旅遊，8日有咳嗽、流鼻水症狀，因此自行就醫，於今日確診。



