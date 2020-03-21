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女友擬交往協議書！「吵架一次200元」共10條…他傻問簽嗎　網笑：準備發財

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▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲情侶難免會吵架。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

再怎麼相愛的兩個人，感情路上難免會有發生爭執的時候，甚至氣一上來，就會開口或做出一些不理智的事，就有女朋友一個突發奇想，把「交往規則」都訂好，還擬了一份協議書要給男友簽。男方看到內容後，忍不住拍照上傳臉書《爆廢公社》，直呼「女朋友傳這個……我該簽嗎……」

原PO拍下一份word檔，映入眼簾的是偌大5字「交往協議書」，下面列出10項：

請繼續往下閱讀...

1.吵架一次。。。。。200元
2.提分手一次。。。。。5000元
3.吵架先掛電話。。。。。300元
4.故意不接電話。。。。。100元
5.離家出走。。。。。15000元
6.翻舊帳。。。。。2500元
7.不聽解釋。。。。。1500元
8.封鎖FB（臉書）LINE。。。。。30000元
9.隨便亂發作。。。。。10000元
10.在外面吵架。。。。。20000元

協議書最下分則是「男方簽名（日期）：___________」和「女方簽名（日期）：___________」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女友擬了一份「交往協議書」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他網友紛紛笑勸原PO簽下去，「簽啊這個男生一定賺」、「簽啊，你準備發財」、「我先給10萬，女朋友在哪」、「賺錢的好時機還不快簽」、「比中樂透還好賺，簽下去啊」、「這女友傻了，想付錢想瘋了」、「光第7跟第9一個月就會有好幾次，你光這2條就賺爆了。」

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交往協議書情侶女朋友爆廢公社

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