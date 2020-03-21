好市多大媽竄頭問：可幫結衛生紙？　他心軟點頭下秒就後悔：不是我想的那樣

▲美式賣場一大早就擠進搶購人潮，排隊看不到尾端 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，全台大賣場爆發「囤貨之亂」，衛生紙可以說是一串難求。為了遏止亂象，好市多、家樂褔、大潤發、全聯、愛買等全台5大賣場都祭出限購令，限定每人每車只能買一串衛生紙。不過上有政策、下有對策，竟然有大媽對陌生人提出這樣的要求。

受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全台民眾紛紛湧進各大量販、超市瘋搶民生物資，包括乾糧、泡麵、罐頭等物品通通被搬光，為避免恐慌性購買，全台賣場陸續公告購買衛生紙限制令。家樂褔、大潤發發出最新消息， 原限制每人、每車可購買2串衛生紙商品，減少至每人、每車只能購買1串；另美式賣場好市多（Costco）早在今年2月口罩之亂時就已宣布每位會員1卡限買1包衛生紙，以維持全台門市衛生紙貨量。

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▲網友在好市多遇到要求幫忙結帳衛生紙的大媽。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有網友發文指出，到好市多排隊結帳的時候，一位中年大媽跑來拜託幫忙結帳一包衛生紙。網友心想「我都買不到了，為什麼要幫妳結」，但後來心軟認為，這位大媽可能家中人口眾多用量大，於是默默點頭答應。

沒想到網友一答應後，就聽到大媽跟朋友說「等一下妳就跟著這位先生一起出去，結完帳拿錢給這位先生後，在手扶梯等我」，並聽到大媽跟朋友後續的對話後「才發現根本不是我想的那樣」，讓他直呼「下次我才不會當冤大頭」。