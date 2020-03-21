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美情報圈早在1月「警告疫情」　去年模擬演習川普全無視

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普如今面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普與官員近日接連批評中國隱匿武漢肺炎疫情，連累美國。但美國媒體揭露，美國情報圈早在1、2月就提出警告，甚至去年做過模擬演習，只是全都進不到川普耳裡。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美這波疫情死亡已達260例，確診者直逼2萬例。

華盛頓郵報引述知情官員披露，美國情報圈1、2月就接連提出全球疫情危機的機密預警，但川普與國會議員不當回事，未能及時採取有助遏止疫情蔓延的行動。

● 情報圈1月即示警 川普與國會全當耳邊風

情報單位的報告雖未預估疫情入侵美國的時間，也未建議衛生官員採取哪些步驟，但有追蹤中國與之後其他國家的疫情擴散情況，並警告說，中方似有淡化疫情嚴重性之嫌。

報告勾勒出全球大流行特點的初步樣貌，恐須各國政府迅速採取防疫行動，但川普照樣在公開與私下淡化美國人可能面臨的威脅，國會議員們在3月前也毫無警覺。

接觸過這份情報圈早就呈送行政部門及國會報告的不具名官員說，情報單位「自1月起就提出警告，川普也許沒想到會變成這樣，政府裡一堆人卻早有所料，但他們就是沒法讓川普拿出行動。整個體系已亮紅燈」。

衛生部長艾薩（Alex Azar）今天在白宮的記者簡報會表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員今年1月3日與中方對口接觸時，就曾被提醒關於病毒的初步報告。

看過報告的官員說，情報圈在1月底到2月初不斷拉高提醒分貝，當時，包括國家情報總監（DNI）辦公室與中央情報局（CIA）的每日簡報等多數情報匯報，都與COVID-19有關。

但在白宮內部，幕僚們苦於沒法讓川普認真看待。知情人士說，艾薩到1月18日前都未能與川普討論新型冠狀病毒，等他終於有機會與川普通電話，川普還打斷他，詢問有關電子菸何時能重新上市等問題。

到了2月25日，當CDC高階官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）告訴媒體，新型冠狀病毒很可能已在美國社區之間傳播、民眾日常生活恐被嚴重打亂後，結束出訪印度行程、在返國路上的川普還打電話給艾薩，抱怨梅森尼爾嚇壞股市。

● 演習揭露防疫缺失 美國仍無動作

紐約時報也披露，疫情爆炸前，美國政府就做過多次演習，結果均顯示美國沒準備好因應像新型冠狀病毒這類大流行，但政府依然少有動作。

紐時指出，美國衛生及公共服務部去年1到8月，執行代號「紅色疫災」（Crimson Contagion）的系列演習，模擬因應流感大流行。

演習劇本是中國爆發呼吸道病毒疫情，因發燒旅客搭機而快速在全球擴散，美國首先在芝加哥發現病毒，世界衛生組織（WHO）在47天後宣告大流行，但為時已晚，美國估計會有1.1億人染病、770萬人住院、58.6萬人病死。

演習結果寫在一份去年10月的報告初稿裡，先前並未公開，內容徹底顯出聯邦政府面對一場攸關生死的疫情時，缺乏資金、準備不足與部門間難以協作的弱點。

報告還點出部門間互踢皮球、各州官員與醫院搞不清楚手上有哪些設備，各州與各大城在學校停課措施上也各行其是。

演習還揭露比官僚體制更嚴重的問題，像是美國無法快速生產更多必要醫療設備、應援物資與藥品，包括抗病毒藥物、針頭、注射器、N95口罩與呼吸機等。

川普18日才在記者會中喊冤，「沒人料到（疫情）數字會嚴重至此」。然而紐時打臉川普說，事實上，政府早就想到了。

 
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