後勤單位都能遠端…他質疑「為何不宣布在家上班？」　網嘆：沒那麼簡單

▲原PO質疑，為何不讓後勤單位在家上班就好。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全台累積病例達到153案，讓許多每天都要通勤、搭乘交通工具的民眾感到不安，擔心就在路程中被感染。一名網友就在PTT的Gossiping板上問卦「全台灣到底何時能宣布全部在家上班？」說很多工作都可以遠端，為何不乾脆宣布全天在家上班。

這位網友20日下午發文，在文中表示，「除了一定要現場作業的人，其餘文書、行政工作的人，何時能全體宣布在家上班？」直說公部門很多行政類的也是能遠端，私人企業財務、IT等後勤單位都能遠端，為何相關單位不乾脆宣布全天在家上班，「（20日）又增加27例，每天搭公車捷運的人真的怕爆……有沒有八卦啊？」

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▲每天都要搭捷運，讓原PO覺得很害怕被別人害慘。（示意圖／記者屠惠剛攝）

看到貼文後，網友就紛紛留言熱論，「做倉管的怎麼居家上班」、「我幾個朋友已經在家上了，公司問題吧」、「放無薪假比較快」、「我這邊能在家上班啊！但要下一階段才會啟動，目前只有分區」、「依照台灣人尿性，公司虧爆」、「我們公司明明就有讓我們在公司外還能連內網的機制，現在就死不宣布work from home。」

還有人表示，要實施在家上班其實沒有那麼簡單，「境內感染增加的速度沒很快，根本不可能吧」、「真正是會分署辦公，居家辦公很多大公司不敢，而且攸關財會採發研這塊」、「金融業的還要考慮金管會吧」、「無法，大公司都用內網」、「很多行業根本不能遠端好嗎」、「頻寬不夠公司全員vpn啦，你以為可以無限上網哦」、「小公司除非確診不然不可能這樣玩，成本太高，大公司本來就有請網管，相對簡單付出的。」

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