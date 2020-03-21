台南素食店誤以為被網友出征「撒紙錢」　調查後逆轉！是木紋紙啦！

記者翁進忠／台南報導 ­

台南有網友PO網舉報，有家小吃店家夫婦3月14日旅歐返台，應居家檢疫14天，但店家返台2天後就開業，讓民眾感到不安，更發生網友指出疑似有民眾跑錯家小吃店去撒紙錢。經查後，原來是有民眾騎機車行經時車上木紋紙掉落，並非是撒紙錢會再通知騎士到案說明。

▲網傳民眾跑錯家小吃店去撒紙錢經查後，原來是有民眾騎機車行經該路段，車上木紋紙掉落，並非是撒紙錢。（圖／地方中心翻攝）



有網友在臉書社團PO文指出：「此店家3月14日剛從歐洲旅遊回來，沒有施行居家檢疫，從3月16日就自行開店營業，至3月18日被人舉報。3月19日才無開店營業…。帶病回來不待在家，還開店營業…」。消息一出，讓附近的商家及民眾，都覺得很惶恐不安。

▲網傳民眾跑錯家小吃店去撒紙錢經查後，原來是有民眾騎機車行經該路段，車上木紋紙掉落，並非是撒紙錢。（圖／地方中心翻攝）

甚至還有網友貼照片，指出有人跑到小吃店撒紙錢，而且找錯店家，被指控的店家明明是賣葷食，但卻是一間素食店背黑鍋，也讓網友直呼：「根本是獵巫！」，丟紙錢丟錯家，不是這家小吃店，且兩間店還有點距離。

經台南第一分局調監視器鎖定目標，原來是有民眾騎車路過掉落木紋紙，經由風吹散造成路面都是，雖然材質與顏色都很像冥紙，但不是真正的紙錢，會再通知騎士到案說明。

▲台南第一分局表示，民眾騎車路過掉落木紋紙，雖然材質與顏色都很像冥紙，但不是真正的紙錢，會再通知騎士到案說明。（圖／地方中心翻攝）

警方呼籲民眾不要在網路上任意散布未經查證或是不實的疫情，依特殊傳染病肺炎防治及紓困振興條例散播有關特殊傳染病流行疫情之謠言或不實訊息損害公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑或併科三百萬以下之罰金。

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