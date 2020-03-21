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星巴克大陸投資38億蓋「創新產業園」　全球第7家！

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▲星巴克大陸投資9億。（圖／翻攝自新浪網）

▲咖啡創新產業園簽約儀式。（圖／翻攝自新浪網）

實習記者任珈萱／綜合報導

星巴克於3月13日宣布，「將在大陸建設一座咖啡新創產業園」，該產業園區除了咖啡烘焙外，還有智慧化的倉儲流功能，計畫在2020年落成；這項專案預計投資9億人民幣（約38億台幣）。星巴克目前在全球一共有6家的咖啡烘焙工廠，其中5家位於美國、1家位於荷蘭。

綜合陸媒報導，這座產業園區將會坐落於昆山經濟技術開發區內，規劃占地面積約8萬平方米；其中星巴克全資投建的咖啡烘焙工廠，於今年下半年開工建設，預計2022年夏季建成投產。咖啡創新產業園是想要打造「全產業鏈的咖啡創新產業基地」，其中包括咖啡豆進出口、烘焙、包裝、儲存、物流配送、分銷以及咖啡烘焙相關培訓。

星巴克表示，建成後，咖啡豆的來源不會只有大陸產區的，而是來自各全球各地的咖啡豆會在這烘焙。除此之外，星巴克要將烘焙工廠打造成既通過最新國際LEED鉑金級認證，又符合大陸綠色建築三星認證標準的工廠，提供最為節能環保的咖啡烘焙。

星巴克咖啡公司總裁兼首席執行官凱文•詹森（Kevin Johnson）表示，「大陸是我們很重要的市場之一，那咖啡創新產業園是一項深遠的戰略投資。」星巴克大陸董事長兼首席執行官王靜瑛也表示，「目前雖然受疫情影響，但是卻比任何時候都要堅定，以實際的行動實踐。」

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