女生才有！星巴克第二杯半價、拿鐵20元　婦女節4間連鎖咖啡祭優惠

▲三八婦女節業者推出咖啡優惠。（圖／全聯提供）



記者陳涵茵／台北報導

今日（8日）是國際三八婦女節不少業者祭出優惠響應，全聯推出咖啡女性購買熱拿鐵只要20元、丹堤也有買一送一，快揪姊妹們出門喝咖啡。

1.全聯拿鐵20元

▲拿鐵只要20元。（圖／記者陳涵茵攝）



全聯福利中心推出女性專屬優惠，3月8日當天在全台超過500家有販售OFF COFFEE的門市，限女性購買，熱拿鐵只要20元；再加碼吃冰也有優惠，全聯全省門市有哈根達斯冰箱的門市今日同步推出限定一天的促銷活動，指定品項單件只要199元，包含草莓、蘭姆葡萄、巧克力、淇淋巧酥、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵共6種口味，售完為止。

▲當日購買哈根達斯也有優惠。（圖／全聯提供）



2.丹堤咖啡買一送一

丹堤咖啡則3月8日婦女節，推出買一送一優惠，當天不限飲品類別，全系列大杯飲品憑臉書官方粉絲團截圖，均可買一送一。

3.星巴克第二杯半價

▲星巴克第二杯半價優惠。（圖／記者許力方攝）



台灣星巴克3月8日當天女性顧客購買兩杯相同飲料，購買兩杯容量冰熱口味一致飲料，享第二杯半價優惠。

4.cama cafe

cama café特別推出「3月8日Women’s Day」單日限定優惠，凡女性消費者若在3月7日前成為會員，可享3月8日當日不限時段大杯抹茶飲品同品項第二杯38折。