花蓮贈苗近尾聲！最後第二場在池南　今天入園即贈原生種苗

▲▼池南國家森林遊樂區贈苗活動將發放有「報春花」之稱的厚葉石斑木及「山鹽青」的鹽膚木。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的植樹月活動即將進入尾聲，花蓮林區管理處倒數第2場贈苗活動將於明(21)日上午9時在池南國家森林遊樂區辦理，入園即贈苗， 200株厚葉石斑木及鹽膚木送完為止，請鄉親們把握機會，心動趕緊行動！



響應聯合國今年3月21日國際森林日主題「森林和生物多樣性」，林管處今年13場贈苗活動全數發送台灣原生樹種，取其適應花蓮本地氣候環境、病蟲害發生率低及管理照顧相對容易等優點，還可「招蜂引蝶」營造昆蟲和鳥類的棲地多樣性，鼓勵民眾一同響應，開始重新認識台灣原生樹種之美。





池南場贈苗活動將發放有「報春花」之稱的厚葉石斑木及「山鹽青」的鹽膚木。石斑木的花期落在每年2至4月，恰是春天來臨的日子，所以還有個討喜的名字叫做報春花，因有著能察覺春天到來的特性，花語被定為「敏銳」，頗有詩意，適合庭園美化之用。

鹽膚木的果實因含有乳脂狀物質，在過去常被山區居民及原住民做為食鹽的替代品，因此有「山鹽青」這個容易記憶的別名。這2種原生樹種的花形雖略小，不像茶花、玫瑰等花形大而搶眼，但小巧可愛的花朵別有質樸韻味，做為居家盆栽、觀賞花木及綠籬使用，均為佳選。



林管處表示，倒數第2場贈苗活動特別選在池南國家森林遊樂區辦理，希望在防疫期間，蒼鬱的森林綠資源可提供民眾盡情舒展身體、放心大口呼吸芬多精及增強免疫力的好所在。在國際森林日一起種下屬於自己及家人、具有獨特紀念意義的樹。

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