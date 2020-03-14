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連續18年參與植樹！　台南星星兒完成史上最艱難的一次活動

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▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小自閉症巡迴班，植樹節巧遇大雨，現場滿布泥灘，這是星星兒們第1次在植樹中，因應疫情戴口罩，穿雨衣、頂18度寒風，在場地超級無敵泥濘及擔心感染風險下植樹，但是星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動！

▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市永福國小自閉症巡迴班孩子們，從18年前開始，歷經4位市長，年年參與植樹護樹活動，星星兒家庭們在日前都「自動歸隊」，包含永福、安慶、協進、崇明國小等學校的星星兒參與，其中年紀最長者目前都已自立生活工作多年了，還有現在正在唸大學和高中職的星星兒也都自動報名參加！本次「植樹護樹的園藝治療課程」的祈福活動有星星兒家庭30多人自動報名參加，地點在善化區亞洲世界蔬菜中心的南側與市府各機關和中油、民間社團、台南市童軍會、慈心基金會等團體一起行動。

▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，這次所種植的都是台灣原生種的植物，例如蘭嶼羅漢松、杜英、土肉桂等。值得慶幸的是，永福星星兒家庭從前年開始，在慈心有機農業發展基金會愛心志工的帶領下，來協助植栽的成長，也同時和慈心志工們共同響應聯合國環境署（UNEP）主辦的「兆樹計畫啟動」（PlantAhead）。

由於在現場特教老師和志工的協助下，教導了植樹護樹節水的程序，也讓星星兒和家人與老師在下過大雨後的泥地上來回奔波，學習新的植樹技巧，有些感覺統合失調的星星兒，踩在容易陷下去的泥土地上，真的讓家長老師很擔心會無法在活動進行中克服本身情緒行為和溝通能力有限的困難，況且還不斷下著大雨。還好，在所有特教老師和志工家長的鼓勵下，星星兒們如同以往，奮力完成老師給的任務，讓參與的家長老師們大感辛慰！

▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安慶國小的特教老師彭麗蓉則說，星星兒雖然不易與人際互動，但透過植樹活動延續性的設計，讓不會說話的植物和星星兒做生命的互動，進而促使星星走出封閉自我，這就是園藝治療課的目的，最後就是要讓星星兒每個都可以成為植樹護樹愛環保的小達人 。「透過和大自然接觸，基本能力提昇了，也促進了人際關係的發展」一位參與植樹的星星兒李姓家長說。

由於有經驗的星星兒們帶著今年的新手一同植樹，多年的社會技巧訓練終見成效！下著大雨，場地也是相當泥濘，外加口罩和雨衣，雖然頂著寒風，但有幾位星星兒們卻是忙到汗流浹背，大家都直呼真的是「外面下大雨，裡面下雨」！更有肯納青年就在植樹活動中，一面植樹一面唸著在家中學校如何節水，如何用植樹保護流失的國土，把近幾年來上的「環境教育」課程一一的在植樹會場中具體實踐！也有星星兒討論著不斷延燒的新冠肺炎的疫情，提醒大家要「勤洗手，戴口罩」！也有星星兒提議要多多吃素，千萬不要學別人吃野味，讓在場的老師家長們莞爾一笑！

▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年還廣邀請星星兒家庭中的阿公阿嬤級長輩出席參與本年度的「祖孫家庭日」活動！ 來自安平的黃氏一家人更是年年參加不缺席，多年來大家對於護樹都有一股志同道合的情感。

▲台南星星兒家庭全員到齊，全都做好防護，一同完成永福星星幫植樹護樹18年來最艱難的一次活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福特教老師賴育誠則說，在星星兒們的提議之下，多位肯納青年於植樹後也約好下回要和家人朋友到長大的樹下繼續許願，也祈求人類別再破壞地球環境，更要注要自己的身體清潔與健康，讓老師們大感辛慰，因為孩子們在十多年間如同當初親手植下的樹苗一下都長大了！也都沒忘記當年大家說好要在一年一度的植樹月一同植樹祈福，永續護樹，保護環境的承諾！

►75%酒精的乾洗手來啦！

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