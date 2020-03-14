▲ 粉紅好浪漫！春暖花開3月賞杜鵑，新北烏來賞花祕境大公開。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局自2002年起推動原生植物復育工作，除在苗圃及野地進行扦插復育外，也與嘉義大學林瑞進老師團隊合作成功培育1200株實生苗，增加物種歧異度，目前於石碇區、烏來區及新店區都可以看見烏來杜鵑復育的成果。

農業局表示，今年將與台灣自然保育基金會及農委會林業試驗所合作，在位於瑞芳區瑞芳農場的台灣原生植物保種中心種植原生種植物，加強原生植物保種，後續由雷公蛙（臺北赤蛙）野放、艷紅鹿子百合與台灣百合復育、外來入侵種動植物清除等計畫接續，一同來為生物多樣性保育努力。

▲ 雲海國小。

每年3月至4月正是杜鵑盛開時節，新北市許多道路、分隔島及公園已可見五顏六色的杜鵑爭妍鬥豔。在農業局努力復育推廣下，已種植逾4萬8000株，於石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路（直潭及塗潭道路）、烏來環山路沿線都可看見開花，民眾可利用假期相約踏青賞花。

農業局長李玟表示，今年除了持續於野外栽植復育烏來杜鵑外，並會加強推廣及宣導工作，讓更多民眾了解原生植物及生物多樣性保育的重要性。烏來杜鵑復育成果得來不易，請民眾在賞花時務必保持公德心切勿任意採摘，共同愛護我們美麗的家園！

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▲ 淡蘭古道。