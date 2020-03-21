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全球漫畫家集氣連載「防疫特輯」　網狂讚暖心：超棒企劃！

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▲▼ LINE WEBTOON 防疫特輯「防疫接力賽，讓我來罩你」，《貓貓蟲咖波》亞拉、《女神降臨》Yaongyi 等台港韓漫畫家響應。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲WEBTOON 平台推出防疫特輯「防疫接力賽，讓我來罩你」，台港韓等全球多位漫畫家響應。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)在全球蔓延，對人們的生活作息造成衝擊，各國漫畫家在WEBTOON平台響應自發性繪圖活動，集氣連載「防疫特輯」，自3月10日起至22日，每日接力更新6話，共計76話，滿滿正能量讓不少網友狂讚「好暖心！」「結合漫畫來宣導，好厲害！」「超棒企劃！」

LINE WEBTOON畫家圈平台發起「防疫接力賽，讓我來罩你」自發性繪圖活動，邀請了台、港、韓國等世界各地的漫畫家，無限制創作格式，繪製防疫新冠肺炎的相關內容。

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76話內容各自獨立，不少漫畫家以本身的作品人物背景來延伸創作，引發許多粉絲共鳴，有些透過真實報導改編，有些故事溫暖而堅定，有些則宣導防疫觀念，也不忘幽默趣味，都是希望與讀者們一同渡過此次關卡。

▲▼ LINE WEBTOON 防疫特輯「防疫接力賽，讓我來罩你」，《貓貓蟲咖波》亞拉、《女神降臨》Yaongyi 等台港韓漫畫家響應。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲韓國漫畫家《女神降臨》Yaongyi加入響應。（圖／LINE WEBTOON提供）

台灣參與的漫畫家包括彎彎、《百鬼夜行誌・一夜怪談之卷》的阿慢、《貓貓蟲咖波》的亞拉、《Love Again_重新再愛？》的妖子、《黑盒子》的Pony、《職來職往》的馬克⋯等。

韓國參與的漫畫家包括《女神降臨》的Yaongyi、《與神同行-神的審判》周浩旻、《驚悚考試院》的kimyongki、《奇奇怪怪》的吳城垈、《我的ID是江南美人/女主失格！》淇萌琪、《奶酪陷阱》纯kki、《歐巴, 你不會愛上我吧》韓景察⋯等。

▲▼ LINE WEBTOON 防疫特輯「防疫接力賽，讓我來罩你」，《貓貓蟲咖波》亞拉、《女神降臨》Yaongyi 等台港韓漫畫家響應。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲《貓貓蟲咖波》亞拉響應集氣連載，網友笑回：原來酒精可以物理攻擊！（圖／LINE WEBTOON提供）

「防疫接力賽，讓我來罩你」特輯自3月10日起每晚10點更新6話，共計韓國作家41話＋台港作家35話，目前已吸引大批粉絲點擊瀏覽，網友看見自己喜歡的作品延伸宣導防疫時，也紛紛留言支持；還有人因此發現喜歡的風格，想追作者的創作。

不少人看了也感動稱讚「好用心！」「原本還很恐慌的我，看完這篇心就安定多了！」「不夠看啦！應該多畫幾張啦！」「畫風好棒好暖，特別跑去找原作來看，太棒了！」「天啊~~~超暖的！希望疫情快點過去，明天一定會更好的！所有防疫人員辛苦了！！！」「好感動連漫畫都可以傳達這麼好的訊息」「大家一定要一起守住台灣！」

WEBTOON「防疫接力賽，讓我來罩你」特輯

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