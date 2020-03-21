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全台爆搶購潮！「國家級報告」答案曝光：怕你買不完

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記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，各國紛紛採取管制措施，國際貿易也受到一定影響。國內有民眾擔心物資不足，大肆採購囤貨，但農委會早在1個月前就確保農業資材跟農漁畜產品，20日在臉書公布供應數據。不久後，行政院也轉貼該則貼文，幽默呼籲「不怕你來買，怕你買不完」。

農委會主委陳吉仲20日晚間發文指出，為了因應非常時期，確保台灣農漁民及消費者的權益，他們從1個月前就開始盤點相關物資數量，緊盯農業資材、農漁畜產品的生產、庫存和進口量，「我可以很肯定地告訴國人，上述所有物資庫存及供應充足無虞」。

▲▼新冠疫情延燒，各地出現搶購物資的民眾。賣場內許多貨架都被一掃而空，結帳櫃台也是大排長龍。大賣場業者家樂福祭出限購令，民眾購買衛生紙一次以兩串為限。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫情延燒，各地出現搶購物資的民眾。賣場內許多貨架都被一掃而空。（圖／記者湯興漢攝）

陳吉仲提供數據如下：

一、 資材穀物部分：

1.種苗方面，包括蔬菜、雜糧、綠肥、花卉，庫存及進口量保證供應無虞。
2.肥料方面，未來6個月國內肥料生產量為75萬公噸，而我國半年用肥量約為43萬公噸，保證充分供應。
3.農藥方面，無論是原體還是成品，均確認庫存充足。
4.穀物方面，未來6個月可生產約300萬公噸，包括大豆、玉米和小麥。

二、農漁畜產部分：

1.稻米方面，未來6個月可生產120萬公噸，目前尚有90萬公噸公糧庫存，為法定安全存量的3倍。
2.蔬果方面，未來6個月蔬菜供應量可達144萬公噸、水果可達155萬公噸，均高於安全水準。
3.畜產方面，未來6個月可生產豬肉40萬公噸、雞肉36萬公噸、雞蛋每天2千萬顆，足夠維持國內日常所需。
4.水產方面，包括遠洋、沿近海及養殖，未來6個月可供應48萬公噸，足供國人消費。

陳吉仲強調，農委會除了盤點各項物資、確認供需無虞，也超前部署，擬定了應變策略，接下來將提前準備，作為備援滾動倉儲，也會擴大儲存品項，包含各類蔬菜、根莖類、水產及畜產，並根據全球市場變化調整國內生產對策。

陳吉仲重申，「面對疫情帶來的衝擊，農委會已經準備好，大家需要的物資一定夠，不必囤積搶購，請廣大農漁民朋友及消費者安心。」

▲▼全台爆搶購潮！農委會揭曉「物資存量」　行政院：怕你買不完。（圖／翻攝自臉書／陳吉仲）

▲陳吉仲揭曉各類產品庫存，點圖可放大。（圖／翻攝自臉書／陳吉仲）

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