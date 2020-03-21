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第一線堅守崗位…醫護「雙手發白、佈滿皺褶」　網慟：好心疼

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▲▼第一線防疫人員雙手皺摺，令人心疼。（圖／翻攝臉書「台東大小事」）

▲第一線防疫人員努力堅守崗位，脫下手套見他們雙手發白、皺摺，實在令人心疼。（圖／翻攝臉書「台東大小事」

記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，政府及醫護人員都在告誡大家「非必要暫時不要出國」，而1名在醫院上班的護理師也於臉書「台東大小事」發文，貼出自己全副武裝穿隔離衣，及手套脫下後雙手發白、皺摺的照片，藉此再三叮嚀大家乖乖待在家中。此文一出，不到24小時便引來千名網友按讚，大家不只感謝，也紛紛對醫護人員的付出感到不捨。

新冠肺炎國際間蔓延，中央流行疫情指揮中心20日一口氣公布最新確診新增27例，創下單日新高，總計來到108例，其中有78例是境外移入。對此，不只政府單位嚴肅告誡大家「非必要暫時不要出國」，醫護人員們也集體於臉書貼文，以字卡宣導的方式呼籲大家，「多為醫療人員著想，不要出門趴趴走」。

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▲▼第一線防疫人員雙手皺摺，令人心疼。（圖／翻攝臉書「台東大小事」）

▲新冠肺炎疫情升溫，第一線醫護人員努力堅守崗位，見他們雙手發白、皺摺，實在令人心疼。（圖／翻攝臉書「台東大小事」）

台東1名護理師21日在臉書「台東大小事（109年）」放上自己身穿隔離衣，及手套脫下後雙手發白的照片，同時寫下，「為了你，我堅守崗位！為了我，請你堅守在家！看看醫護們的無私付出……謝謝您們！感恩有你妳請大家發揮良知愛惜第一線的醫護人員」，她表示，希望在疫情嚴峻的時期，大家能共體時艱，保護自己也保護他人。

此貼文一出，瞬間引來千名網友按讚、百名網友留言，大家紛紛表示，「感謝醫護人員，你們大家辛苦了」、「滿滿的心疼」、「我們因你們而驕傲」，除了感恩第一線防疫的辛苦，也替所有醫護人員加油打氣，提醒他們工作之餘也愛護自己。

指揮中心日前也宣布，自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。而各大醫院也的也紛紛宣導防疫重要性，呼籲大家遵守防疫守則：勤洗手、戴口罩、清環境、少探病、減聚會、少外出，不搶物資，正向防疫。

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