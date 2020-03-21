一家三口病癒後又確診！70歲老人「病情反而更重了」...醫揭背後原因

▲新冠肺炎病毒狡猾。（圖／NIAID Flickr）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐期間，陸續出現一些病癒患者復陽！武漢一名一線醫生就透露，曾在門診遇到一家三口新冠肺炎治癒患者，全部復陽的情況，而且值得注意的是，當中一位70歲老人的病情，較之前反而更加嚴重了。

據《封面新聞》報導，該位醫生表示，「 這一家三口之前的病情並不嚴重，在定點醫院治療後符合出院標準後隨即出院，但是出院後又出現症狀，來我們醫院門診複查，檢查結果為陽性，已全部入院治療，其中的一位老人病情較之前更為嚴重，還進行了搶救。 」

浙江第一批援鄂醫療隊醫療總組長喻成波也遇到類似情況。他透露，在3月初的時候，有一位68歲的男性來就診，「他告訴我們之前就感染了新冠肺炎，在武漢市肺科醫院治療22天，達到了出院標準後出院，但是8天後又出現了發燒的現象。」

▲醫護人員在治療病人。（示意圖，非本文當事人／武漢中心醫院）

喻成波介紹，經過之前治療結合患者本身的情況，分析該患者可能是因為其本身有高血壓和糖尿病等一些基礎性疾病，所以容易存在一些混合感染的情況，目前該患者已經再次治癒出院，後續觀察一直穩定。

「復陽和病情輕重不存在正比的關係，復陽後病情較之前更加重應該是一個少數的個例。」喻成波指出，所謂的復陽更有可能是，該患者雖然符合了出院標準，但是其體內尤其下呼吸道依然存在病毒，繼而造成了病情有些反覆。從目前的臨床經驗來看，這部分患者可能是因為病毒沒有完全清除。

喻成波介紹，按照多數病毒的感染規律來說，如果徹底在體內清除的話，近期一般是不會復陽的，所以目前所謂「復陽」的病人應該是沒有真正的臨床治癒，因為病毒在下呼吸道可能還存在，但是本身核酸檢測取樣時可能有偏差，會存在取樣差異的情況。