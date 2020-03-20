　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／中研院證實：1人確診新冠肺炎，接觸者16人已隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許力方／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日指出，台灣新增27例確診，突破百例新冠肺炎病例，中央研究院晚間發布新聞稿證實，院內有一人確診，目前已經就醫隔離，防疫醫療團隊確認接觸者16人，也已即刻進行居家隔離，另有25人居家自主健康管理14天。

對此，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥20日晚間證實，27例確診的個案中有一名為中研院人員，但個案細節不予透露。

▲▼中研院長與歐盟視訊 研商抗武漢肺炎合作面向。（圖／翻攝推特／@grzegorzewskif）

請繼續往下閱讀...

▲中研院長與歐盟視訊研商抗武漢肺炎合作面向。（圖／資料照）

根據指揮中心20日宣布的27例新增病例中，僅有3例本土感染，分別為案130、124及134，案124為30多歲男性，近期無出國史，於3/17發病，3/18自行就醫後採檢通報，3/20確診。他曾於3/12、3/13與自美國返國的上司接觸，上司3/14起有疑似症狀，辦公室內還有2名外籍同事分別於3/17、3/18出現疑似症狀。

至於130為案59同班女同學，3/17發病，經採檢通報確診，為該班第3名確診個案。案134近期則無出國史，3/17發病後自行就醫並採檢通報，3/20確診，其同住家人目前無疑似症狀。

▲▼ 135,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲台灣新增27例確診，關係圖。（圖／記者陳昱璇製）

中研院聲明稿全文如下：

本院今（20）日有一名同仁確診 COVID-19，該名同仁目前已就醫進行妥善診治。防疫醫療團隊也迅速掌握其相關接觸者，確認曾近距離接觸者 16 人，即刻進行居家隔離。此外，另有 25 名同仁居家自主健康管理 14 天。接觸者相關調查追蹤由中央流行疫情指揮中心進行中。

本院也立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共場所，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、進行人員控管。

►看更多報導
高三生課上到一半...導師衝進來叫他「居家檢疫」！　全班嚇傻

菸商老董中鏢！　萬寶路Marlboro執行長確診

義大利返深圳！她4班機「全程28小時」不吃不喝...下機一驗結果出爐

▲▼ 瑞德西韋。（圖／中研院提供）

▲中研院14天合成「瑞德西韋」 。（圖／中研院提供）

本院將持續關切並提供相關諮詢與協助。25位自主健康管理者，本院給予有薪防疫假居家自主健康管理，並請其依中央流行疫情指揮中心所訂自主健康管理相關規定確實辦理。

本院已於3月19日召開全院防疫會議，並完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪之外籍人士。請各位同仁特別提高警覺，若有身體不適，請盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。自國外返國者也務必遵照指揮中心防疫指示，確實做好居家檢疫，請勿與同仁接觸。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

▲▼中研院證實：1人確診新冠肺炎。（圖／中研院）

ET快訊
經丈夫同意…輕熟女犧牲「下半身」　接客300人存40萬淚喊：
高三生上課一半「被居家檢疫」　原因曝光
居家隔離還出門健身！她嗆檢疫員「叫你們主管來」　年薪600萬
即／大同董座林郭文艷500萬交保　隨扈撐傘遮醜爆衝突
父夜衝苗栗灑冥紙申冤！女兒遭開3槍刑殺：不判死刑我一定幹掉他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

育德工家慶祝教育部校務評鑑優等　採購美國西斯納172型飛機作教材

大學繁星推薦入學台南市六信再創佳績！　普高三蔣宗全錄取台大學經系

快訊／中研院證實：1人確診新冠肺炎，接觸者16人已隔離

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

快訊／北捷最新禁令宣布！「全面暫停」飲水台　小巨蛋、兒童樂園禁發燒者

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄給孩子？

學者估未來境外移入「恐增500人」　陳時中：此數據可觀察參考

嚴防疫情！淡水三芝九庄輪祀保生大帝　20日宣布取消遶境改以車巡

子宮肌瘤藥「恩惜膜」有傷肝疑慮　食藥署：全面停藥

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

育德工家慶祝教育部校務評鑑優等　採購美國西斯納172型飛機作教材

大學繁星推薦入學台南市六信再創佳績！　普高三蔣宗全錄取台大學經系

快訊／中研院證實：1人確診新冠肺炎，接觸者16人已隔離

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

快訊／北捷最新禁令宣布！「全面暫停」飲水台　小巨蛋、兒童樂園禁發燒者

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄給孩子？

學者估未來境外移入「恐增500人」　陳時中：此數據可觀察參考

嚴防疫情！淡水三芝九庄輪祀保生大帝　20日宣布取消遶境改以車巡

子宮肌瘤藥「恩惜膜」有傷肝疑慮　食藥署：全面停藥

入境曼島後趴趴走　英國首例「拒絕居家檢疫」罰35萬

趙少康稱「地球撐不了這麼多人」　沈富雄：你講這句話很慘忍

最尷尬的恐襲！　開車撞航廈　大廳空蕩0傷亡

台中出現連續偷跑犯！里長送泡麵被丟地上　隔離者嗆「要我14天吃泡麵？」

許光漢男女通吃！植劇場同學迷戀他5年：怎麼有男生帥成這樣

日本練習艦「山雪號」除役　35年航程等於繞地球32周

楊培安批政府「無力解決疫情以外的問題」　郭昱晴怒轟：台灣不缺扯後腿的人

歐美返台確診人數高於台商！網揭「2大關鍵」：怕被歧視啊

受疫情衝擊商圈店家　桃園推出照亮商圈「三補帖」

巴西總統兒痛批：新冠肺炎宛如「車諾比核災」　獨裁政權再度隱匿嚴重事件

生活熱門新聞

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

南部大學生確診！剛從法國返台

快訊／國內新冠肺炎新增一死！

即／中研院：1人確診新冠肺炎

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

LINE群傳「民眾躺負壓隔離艙」照　消防局回應了

今天是「超級整除日」　錯過再等5年

停課生麵店幫端菜...台大教授嚇傻

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

北部「哪一所」高中生確診！家長都知道

台灣一日爆27例確診　足跡全曝光

更多熱門

相關新聞

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

新冠肺炎在歐洲大爆發，其中義大利死亡人數更超越中國，大批中國留學生想盡辦法飛回國內躲避疫情。一名義大利留學生瑤瑤（化名）指出，疫情爆發後，她在當地已居家隔離近20天，同時又怕自己萬一感染會獨自死在家裡，才決定買機票回國。她近日輾轉了4班航機，全程28小時戴著口罩、手套，期間也不吃不喝，就連廁所也不敢上，最後順利抵達深圳。

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄

網傳「土耳其團」抵台中…霧峰市場生意腰斬

網傳「土耳其團」抵台中…霧峰市場生意腰斬

即／村民人牆抗議！縣府下令停辦伊甸電音趴

即／村民人牆抗議！縣府下令停辦伊甸電音趴

皇馬前鋒違反隔離規定外出恐被逮捕

皇馬前鋒違反隔離規定外出恐被逮捕

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

南部大學生確診！剛從法國返台

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

快訊／國內新冠肺炎新增一死！

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

即／中研院：1人確診新冠肺炎

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面