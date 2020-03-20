快訊／中研院證實：1人確診新冠肺炎，接觸者16人已隔離

記者許力方／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日指出，台灣新增27例確診，突破百例新冠肺炎病例，中央研究院晚間發布新聞稿證實，院內有一人確診，目前已經就醫隔離，防疫醫療團隊確認接觸者16人，也已即刻進行居家隔離，另有25人居家自主健康管理14天。

對此，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥20日晚間證實，27例確診的個案中有一名為中研院人員，但個案細節不予透露。

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▲中研院長與歐盟視訊研商抗武漢肺炎合作面向。（圖／資料照）



根據指揮中心20日宣布的27例新增病例中，僅有3例本土感染，分別為案130、124及134，案124為30多歲男性，近期無出國史，於3/17發病，3/18自行就醫後採檢通報，3/20確診。他曾於3/12、3/13與自美國返國的上司接觸，上司3/14起有疑似症狀，辦公室內還有2名外籍同事分別於3/17、3/18出現疑似症狀。

至於130為案59同班女同學，3/17發病，經採檢通報確診，為該班第3名確診個案。案134近期則無出國史，3/17發病後自行就醫並採檢通報，3/20確診，其同住家人目前無疑似症狀。

▲台灣新增27例確診，關係圖。（圖／記者陳昱璇製）

中研院聲明稿全文如下：

本院今（20）日有一名同仁確診 COVID-19，該名同仁目前已就醫進行妥善診治。防疫醫療團隊也迅速掌握其相關接觸者，確認曾近距離接觸者 16 人，即刻進行居家隔離。此外，另有 25 名同仁居家自主健康管理 14 天。接觸者相關調查追蹤由中央流行疫情指揮中心進行中。

本院也立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共場所，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、進行人員控管。

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▲中研院14天合成「瑞德西韋」 。（圖／中研院提供）



本院將持續關切並提供相關諮詢與協助。25位自主健康管理者，本院給予有薪防疫假居家自主健康管理，並請其依中央流行疫情指揮中心所訂自主健康管理相關規定確實辦理。

本院已於3月19日召開全院防疫會議，並完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪之外籍人士。請各位同仁特別提高警覺，若有身體不適，請盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。自國外返國者也務必遵照指揮中心防疫指示，確實做好居家檢疫，請勿與同仁接觸。

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