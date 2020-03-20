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高三生課上到一半...導師衝進來叫他「居家檢疫」！　全班嚇傻

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▲台南1間高中發生導師上課中衝進教室，請該名高三生趕緊回家「居家檢疫情事」，全班同學當場傻眼，也引起學生及家長恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南1間高中發生導師上課中衝進教室，請該名高三生趕緊回家「居家檢疫情事」，全班同學當場傻眼，也引起學生及家長恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1間高中一名高三生，上週自奧地利旅遊返台，20日課上到一半，導師突然衝進教室，請該名高三生趕緊回家「居家檢疫」，全班同學當場傻眼，也引起學生及家長恐慌。

據了解，該名高中生上週自奧地利旅遊返台，3月16日正常上課，一直到20日一連上5天課，才被通知須居家檢疫，惟16日至20日的上課期間，全班學生都未戴口罩，這讓該班學生及家長、老師相當擔憂。

家長認為導師可以私下請該位學生到辦公室告知，不須這麼大動作衝進教室，請學生趕緊離開學校，還當場告知理由是回家進行居家檢疫，而引起其他學生及家長恐慌不安。

教育局局長鄭新輝認為，校方處理的方式是較為不妥應改進；鄭新輝說，將立即聯繫該校，採取相關防疫措施，針對內外環境進行徹底消毒，並要求學生戴口罩。民政局表示，尚未知悉該案；衛生局則說，正在了解中。

校方表示，因為沒有經驗，導師過於緊張，整個處理過程不夠細膩，會檢討改進。也請家長勿過度恐慌，學校於21、22日將進行全面消毒，下周會向師生加強宣導相關防疫知識與規定，並要求學生上課均要戴口罩；校方也會密切追蹤該生，確實掌握後續檢疫情形。

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