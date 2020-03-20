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臺大雲林分院改制16週年慶祝　配合防疫以視訊同歡

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▲臺大醫院雲林分院由署立雲林醫院改制迄今屆滿16週年，20日下午於臺灣大學雲林分部鋤禾館舉辦慶祝大會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院由署立雲林醫院改制迄今屆滿16週年，20日下午於臺灣大學雲林分部鋤禾館舉辦慶祝大會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院自2004年4月1日起，由署立雲林醫院改制迄今屆滿16週年，20日下午於臺灣大學雲林分部鋤禾館舉辦改制16週年慶祝大會，因應疫情，以遠距視訊連線至斗六、虎尾兩院區門診大廳及會議室，讓醫護與來院民眾透過螢幕參與活動；以「創新醫療 從心出發」為主軸，展現16年來的醫療服務成果。

疫情持續延燒的狀況下，臺大醫院雲林分院過去累積的遠距醫療經驗，在短時間內與雲林縣政府共同研擬遠距通訊醫療的方式，攜手打破時空藩籬，為病人進行看診，讓醫療照護零距離，通訊診療之就醫模式於全國各醫院陸續仿效，為現今嚴峻的疫情盡一份心力。

慶祝大會中以影片分享精神醫學部醫療團隊服務成果，在省立醫院時期，雲林縣的精神醫療缺乏，為了幫助沿海地區就醫不便的精神疾患病友，醫師與團隊毅然走進社區進行居家醫療，並發展出於衛生所駐點看診的巡迴診療模式，風雨無阻，從1997年迄今已服務超過20個年頭。

精神醫學部主任黃偉烈指出，在精神醫學部同仁的多年耕耘下，不少病友已能在社區和家庭中維持不錯的生活。除社區服務外，精神醫學部在成癮、心身醫學等領域也有卓越成果，屢次榮獲SNQ國家品質標章肯定，更於108年獲頒醫策會國家品質獎特色中心。

院長黃瑞仁表示，臺大醫院雲林分院在全院同仁的努力下，雲林地區鄉親已不用離鄉背井，即能有高水準醫療服務。這些努力的足跡讓醫療品質提升，更獲得107年醫療品質策進會國家醫療品質獎最高榮譽，全國區域醫院唯一「特優機構」殊榮。在107年與108年腫瘤醫學中心與精神醫學部分別榮獲醫策會國家品質獎特色中心。

黃瑞仁說，「創新醫療 從心出發」是我們持續前進的方向，感謝鄉親對的肯定，我們不以此為自滿，勉勵同仁展望未來，持續在醫療服務上提供更為精進優質服務，提高醫療服務品質與效率；在研究上，鼓勵醫師再深造，鼓勵論文發表，藉由加強研究能量，提升本院醫療水準，也留住好人才，持續朝著醫學中心的目標繼續前進。

最後，會中特別邀請75歲以上退休員工參加慶祝大會，老照片回顧彷彿走進時光隧道，藉由院慶活動也讓許久未曾謀面及連絡的同事們能夠再次相聚，勾起眾人憶起過往的快樂時光。

▲臺大醫院雲林分院由署立雲林醫院改制迄今屆滿16週年，20日下午於臺灣大學雲林分部鋤禾館舉辦慶祝大會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院由署立雲林醫院改制迄今屆滿16週年，於臺灣大學雲林分部鋤禾館舉辦慶祝大會，因應疫情，以遠距視訊連線至斗六、虎尾兩院區門診大廳及會議室，讓院內醫護及來院民眾透過螢幕參與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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