偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

▲臺大醫院雲林分院12月30日在衛生福利部長陳時中見證下，舉行「偏鄉兒心百里醫情：遠距學童心臟篩檢群助計畫」的成果發表並現場展示資通訊設備與網路雲端篩檢平台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院推展資通訊科技與遠距醫療，首次在雲林辦理遠距學童心臟篩檢，利用資通訊科技擷取心電圖與心音上傳雲端，透過外地小兒心臟科醫師群助判讀，30日在衛生福利部長陳時中見證下，舉行「偏鄉兒心百里醫情：遠距學童心臟篩檢群助計畫」的成果發表並現場展示資通訊設備與網路雲端篩檢平台。

臺大醫院雲林分院辦理遠距學童心臟篩檢，利用資通訊科技擷取心電圖與心音上傳雲端，透過外地小兒心臟科醫師群助判讀，共完成1004人檢查，並發現62位心臟疾患，到目前有兩位已接受經心導管治療。

臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長表示，在衛生福利部支持之下，臺大醫院雲林分院得以構思並執行「遠距學童心臟篩檢群助計畫」，透過資通訊科技與網路雲端篩檢平台，結合異地醫師群幫助下，克服地理上限制與醫師人力不足問題，讓雲林學童也能享受到與都會區無差別的醫療照顧。

衛生福利部長陳時中表示，臺大醫院雲林分院推動遠距醫療有成，近日啟動「安心雲林e院聯防」遠距醫療計畫，結合區域內外的合作醫院、基層醫療、長照機構與資通訊產業夥伴，建構「政策、醫療、產業」鐵三角，打造雲林成為智慧遠距醫療示範縣市。今天發表的「偏鄉兒心百里醫情」計畫，更是一項透過資通科技與創新醫療服務的巧妙結合，來解決醫療資源不足地區面對的挑戰。

▲臺大醫院雲林分院12月30日在衛生福利部長陳時中見證下，舉行「偏鄉兒心百里醫情：遠距學童心臟篩檢群助計畫」的成果發表並現場展示資通訊設備與網路雲端篩檢平台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺大醫院雲林分院遠距醫療中心主任馬惠明副院長指出，「偏鄉兒心百里醫情」的創意發想，是一群面臨偏鄉資源不足挑戰的臨床醫師，與尋找應用情境的資通訊開發團隊之間，來回激盪的心血結晶。 他同時向現場的長官和來賓說明了醫療群助(Crowd Sourcing)的基本概念: 透過網路與社群連結，讓不相連結的人，可以共同貢獻完成任務。

臺大醫院雲林分院小兒心臟科林杏佳醫師詳細說明了篩檢的結果。他表示此次學童心臟篩檢，包括國小190人、國中376人、高中438人，共1004人受檢。其中138位有心音或心電圖異常轉介到醫院接受複檢，最後有62位檢查出有心臟疾病，包括有4位心律不整，到目前有兩位已接受經心導管治療。

臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長提到，這次遠距學童心臟篩檢能夠順利，要感謝資通訊夥伴「創心醫電」團隊及群助醫師們的協助。創心醫電蔡總經理是出身雲林北港的急診醫師，曾在中國醫藥大學北港附設醫院從事第一線臨床工作多年。這次為了能夠回饋故里，慨允全力提供技術支援，率領團隊與臺大醫院雲林分院遠距醫療中心與小兒科共同開發相關軟硬體與雲端平台。

群助醫師有三位，包括臺大兒童醫院小兒心臟科王主科主任、新光醫院簡佑軒醫師、羅東博愛醫院張永青醫師，都是在林杏佳醫師力邀下參加判讀工作。在邀請過程中，羅東博愛醫院張永青醫師表示自己也是雲林斗六人！ 聽到遠距篩檢工作，欣然答應，更為能身在羅東仍有機會替家鄉學童健康盡一份心力而感到欣慰。

▲臺大醫院雲林分院遠距醫療中心主任馬惠明副院長(左)指出，醫療群助(Crowd Sourcing)的基本概念，即是透過網路與社群連結，讓不相連結的人，可以共同貢獻完成任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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