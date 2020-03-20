陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

政治中心／綜合報導

罷韓團體「Wecare高雄」近日推出「洗手罷T」T恤，設計者正是衛福部長陳時中的兒子。對此，羅智強認為，當陳時中期待台灣人為了防疫彼此團結的時候，他的小孩，卻利用爸爸的光環去操作罷韓。他更批評，這個孩子的作為對不起陳時中、醫療人員和配合防疫的台灣人民。

羅智強20日在臉書提到陳時中的兒子設計了「洗手罷T」。他認為，當陳時中期待台灣人為了防疫彼此團結的時候，他的小孩，卻利用爸爸的光環，去操作罷韓，但高雄市長韓國瑜的支持者至少也有三成，試問，這三成的台灣人民，從現在開始要不要信任陳時中，要認為防疫是有政治考量嗎？

羅智強批評，「這個孩子的作為對不起陳時中」、對不起心中只有防疫的醫療人員、也對不起自我限縮權益，配合防疫的台灣人民。他直言，如果罷韓要搞到消費防疫的話，這種運動，有可能打動高雄市民嗎？

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土

► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課到下週五

► 10萬口罩助美防疫惹議 蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數



其他人也看了這些...

► 北市5條掃墓公車21日起跑 民眾不戴口罩可拒載

►禁止高中職以下師生出國違憲？ 行政院回應了！

►團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足 不要製造恐慌

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！