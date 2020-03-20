　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

罷韓團體「Wecare高雄」近日推出「洗手罷T」T恤，設計者正是衛福部長陳時中的兒子。對此，羅智強認為，當陳時中期待台灣人為了防疫彼此團結的時候，他的小孩，卻利用爸爸的光環去操作罷韓。他更批評，這個孩子的作為對不起陳時中、醫療人員和配合防疫的台灣人民。

羅智強20日在臉書提到陳時中的兒子設計了「洗手罷T」。他認為，當陳時中期待台灣人為了防疫彼此團結的時候，他的小孩，卻利用爸爸的光環，去操作罷韓，但高雄市長韓國瑜的支持者至少也有三成，試問，這三成的台灣人民，從現在開始要不要信任陳時中，要認為防疫是有政治考量嗎？

羅智強批評，「這個孩子的作為對不起陳時中」、對不起心中只有防疫的醫療人員、也對不起自我限縮權益，配合防疫的台灣人民。他直言，如果罷韓要搞到消費防疫的話，這種運動，有可能打動高雄市民嗎？

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土
► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學　全校停課到下週五
► 10萬口罩助美防疫惹議　蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數

其他人也看了這些...

 北市5條掃墓公車21日起跑　民眾不戴口罩可拒載
禁止高中職以下師生出國違憲？　行政院回應了！
團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足　不要製造恐慌

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外亂跑…遭罰還出國擺
逢甲社區出現新冠肺炎確診公告　管委會曝個案現況
今天是「超級整除日」！　本世紀只有9天
首例強制扣押存款！居家檢疫男拒繳罰單　執行署硬起來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

影／陳時中「摀臉閉目」照曝光！　每週二、五讓他累到翻掉

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

影／陳時中「摀臉閉目」照曝光！　每週二、五讓他累到翻掉

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

疫情不明　誠品站前店、美麗新廣場開首槍「縮短營業時間」

錢建榮／行政指導可行，何須緊急命令

健康小學堂》陳彥榮／胎盤素真的有返老還童功效嗎？

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

Ignaz Semmelweis首位提倡洗手觀念的醫生！Google50秒動畫致敬「感染控制之父」

「富商遇上梨園新魁」淒美戀！于正改編BL小說《鬢邊不是海棠紅》要播了

RV Wendy確定2020年回歸行程！　粉絲激動「要聽到妳的聲音了」

正常眼壓型青光眼　視力的可怕隱形殺手

華航「發薪水到九月沒問題」　董座千字信撐過這「疫」關

首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

鋼鐵部長累了！陳時中「摀臉閉目」照曝光

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

72滯留祕魯台人包機抵美　60人續留：繼續旅遊！

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋搶衛生紙 蘇貞昌鼓勵多消費：趁機囤貨牟利「絕對嚴懲」

趙少康揭為何有錢有閒年輕人狂中鏢

北市防疫旅館曝光！14天要價12萬

更多熱門

相關新聞

林郁婷居家檢疫訓練不中斷

林郁婷居家檢疫訓練不中斷

中華拳擊代表隊在約旦安曼舉行的東京奧運亞洲／大洋洲區資格賽，替我國帶回4張奧運門票，但因新冠肺炎疫情升溫，從原先的自主健康管理，改為居家檢疫。

林書豪隔離第一天　曬鳴人打坐圖

林書豪隔離第一天　曬鳴人打坐圖

逢甲社區出現確診管委會公告

逢甲社區出現確診管委會公告

中國國家隊感染首例出現

中國國家隊感染首例出現

農場伊甸電音趴要不要辦？

農場伊甸電音趴要不要辦？

關鍵字：

陳時中羅智強罷韓武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面