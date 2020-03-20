新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

▲柯文哲出席2020台北春季結婚購物節。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，新北市昨宣布，公有封閉型場館暫停對外開放2周，但隔壁的台北市不跟進封館，採用實名制、控制人流方式，繼續開放。對此，柯文哲20日上午受訪回應，疫情短期內不會結束，「不要說疫情還沒結束我們經濟先垮掉」，戰略上還是「力不可用盡」，做適當的防護就可以。

柯文哲說，台北市每天早上都有防疫會議，會蒐集外面的情報來決定政策。他表示，運動場館是這樣，實名制，比較好追蹤，另外管制人流數，這樣就好，「至於說全部風掉，我覺得這樣，我們估計疫情短期內不會結束，所以不要說疫情還沒結束我們經濟先垮掉」，還是「力不可用盡」的戰略，做適當的防護就可以。

媒體追問，是否新北部署「太超前」？柯文哲說，超前部署也可以，這就看他每個地方，老實講要看那地區的疫情狀況。至於和新北不同調，副市長黃珊珊受訪時稱「關了人民要去哪」，似乎暗酸侯？柯表示，「不會，我們跟新北侯友宜很好」。

柯文哲表示，雙北市是首都生活圈，「那有個笑話，我們不是有個隨機殺人嗎？那個好像戶籍是在我們台北市，他在新店殺人；學校是新北市，可是學生是來我們台北念書」，意思就是說，首都生活圈其實混在一起，也沒什麼好抱怨。

「應該要互相合作。」柯文哲說，比方說SOP可以共用，防疫旅館可以統一調度，這樣雙方都會有好處，「我們會討論看看，就首都生活圈的概念，有哪些防疫的措施我們是可以互通有無的」。

柯文哲強調，合作是這樣，像是有些醫療上的防疫措施要合作，「開玩笑說我們聯醫的副總院長跟他們衛生局長是夫妻，所以可以確保我們雙北在衛生行政上面一定可以確保一致」，防疫旅館可以共用。柯說，不可能百分之百相同，但是key point，重點的地方，越一致越好。