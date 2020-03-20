賺黑心財！白牌車多次「偽裝防疫車隊攬客」　指揮中心抓到了

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部於桃園機場部署防疫專車，協助載送入境旅客返家。近日有白牌車冒充防疫專車，成為防疫漏洞。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日已查獲一輛違規多次的白牌車，將協請航警局加強查緝。

近日有白牌車冒充防疫專車，偷偷在桃園機場載客，賺取黑心財，可能還會成為防疫漏洞。陳宗彥表示，防疫專車上路後就已請航警局加強機場白牌車查緝，最近傳出的這起案例已是累犯，過去已查到有多次違規，今早已順利查獲該輛違規車輛，未來會請航警局加強查緝。

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對此，交通部長林佳龍也表示，桃機公司接獲消息後，已立刻通報航警局協助取締，他也已與內政部長徐國勇反應，希望協助加強取締。

林佳龍表示，在防疫期間，假借防疫車隊攬客，「真的是害人害己的事情」，他強調，原先違法的白牌車，公路總局都有在取締，若又發生在機場裡面，更是不會縱容，撂下狠話表示「一定會祭出重罰」。

公路總局指出，取締白牌車一直都是稽查重點，只要被抓到違規者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元。另提醒，合法的計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」，民眾可輕易辨識。

桃園機場公司表示，少數白牌車違法者，趁防疫車隊櫃檯工作人員忙碌之際，假冒專車私自攬客，此種欺騙行為不僅違法，更可能形成防疫破口。違規營業可罰新臺幣50萬元。