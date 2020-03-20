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赤裸67年的《花花公子》紙本停刊！　全面啟動線上版

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▲playboy停止發行雜誌。（圖／翻攝自Facebook／playboy）

▲Playboy停止發行雜誌。（圖／翻攝自Facebook／Playboy）

實習記者符芳萱／綜合報導

《花花公子》首席執行官本•柯恩（Ben Kohn）於18日在表示，因為新冠疫情導致雜誌供應鏈遇到困境，《花花公子》（Playboy Magazine）將在2020年春季發行後就停止發行。這本雜誌在1953年上市，首期封面是好萊塢性感影星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)，在1972年11月曾創下銷量700萬本紀錄，不過隨著網路普及化，現已低於300萬本。

柯恩說，「隨著新冠疫情對生產內容的破壞以及供應鏈變得越來越清晰，我們被迫加快內部對話的步伐，如何改造美國印刷產品以更好地適應消費者的需求問題，決定將2020年春季刊，作為今年在美國最終的印刷出版刊物。」

近年色情網站激增，仍是全球最知名的品牌之一，但《花花公子》在疫情之前就已處於下降狀態，在2017年每月出版一次，直到2019年初被縮減為每季不帶廣告的雜誌。如今，即將在報攤上亮相的2020年春季刊物將是明年的最後一期，明年將全部線上化。

▲▼playboy。（圖／翻攝自Facebook／playboy）

▲Playboy。（圖／翻攝自Facebook／Playboy）

柯恩在Medium發文說，「在過去的66年中，我們已不僅僅是一本雜誌，有時候您必須放開過去，為未來騰出空間。印刷是新的方式，印刷將永遠是我們的一部分。」

他表示，印刷版將於2021年回歸，「花花公子並沒有告別永遠印刷。雖然主要在網上發行，但會通過特殊版本，與最具挑釁性的創作者的合作，及時的收藏等等，以各種新形式帶回新鮮和創新的印刷產品，預計將於本週在美國報攤上發布春季版，並以線上下載的形式進行。」

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